Hallan cuerpo de joven desaparecida tras creciente súbita en Silvania

La familia Villota Escandón viajaba de regreso a Bogotá cuando el vehículo en el que se movilizaban fue arrastrado por una corriente súbita en el municipio de Silvania. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca informó el hallazgo del cuerpo de una de las mujeres reportadas como desaparecidas, tras la creciente súbita registrada este lunes, 17 de noviembre, en la vía que conduce al municipio de Silvania (Cundinamarca).

Lea más: Protestas en La Calera: estas son las causas y la respuesta del alcalde

Según indicaron, el cuerpo lo hallaron a pocos kilómetros del Club del Bosque, en el río que atraviesa la zona de Las Granjas, uno de los puntos donde se concentraban las labores de búsqueda debido al aumento del caudal.

El cuerpo oficial de Bomberos señaló que se trataría de la joven Manuela Sofía, de 16 años. Por el momento, los equipos de socorro permanecen en la zona para dar con las otras dos mujeres que aún continúan desaparecidas tras el accidente que sufrió la familia Villota Escandón.

Más noticias: Dos sicariatos en Suba en un día prenden las alarmas: autoridades investigan

¿Qué se sabe?

Se conoce que el vehículo en el que viajaban fue arrastrado por la corriente mientras regresaban de su finca en una vereda del municipio, en donde solían reunirse, desde hace dos años, para pasar fechas de descanso en familia.

El saldo del accidente tiene consternado al vecino municipio, que no recuerda haber vivido una tragedia semejante en los últimos años. Segundo Villota, de 70 años, fue el primero que hallaron sin vida al poco tiempo del accidente. “Segundo iba manejando”, señaló un familiar.

Junto a él viajaban su esposa Teresa Escandón, de 68 años; su hija Ana Lucía Villota, de 48 años, y sus nietas Sara Cristina Villota, de 26 años, y Manuela Sofía, de 16 años. Sara fue la única sobreviviente. Manuela Sofía fue la que recientemente encontraron sin vida. De momento siguen desaparecidas Teresa y Ana Lucía.

Le puede interesar: Pico y placa los sábados en Bogotá para carros foráneos: es más por dinero que por trancón

La emergencia se suma a los efectos de las fuertes lluvias en el municipio, que también han destruido 16 viviendas y afectado a 60 personas. Bomberos de Fusagasugá, Cachipay y Tibacuy, la Alcaldía, Gestión del Riesgo y la Cruz Roja participan en las labores de rescate. El gobernador Jorge Rey confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta y atender a los afectados.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.