En Medellín rescataron tigrillo lanudo maltratado y mono ardilla con secuelas del cautiverio

Gracias al reporte ciudadano, el Área Metropolitana Ambiental logró el rescate de una hembra de tigrillo lanudo avistada en el Cerro de las Tres Cruces. Presentaba signos visibles de cautiverio y maltrato como desnutrición y parásitos, y evidenciaba la extracción de sus dientes.

El animal fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna (CAVR) para recibir atención médica. El Área Metropolitana compartió un video este jueves 19 de febrero en el que informó que el pronóstico de la tigrilla es reservado: el CAVR la recibió en un cuadro crítico con deshidratación severa y anemia. Se encuentra dependiente de oxígeno y soporte térmico, alimentándose por sonda y bajo monitoreo permanente.

Según la entidad, el animal pudo haber sido víctima de cautiverio y posteriormente abandonada.

Pocas horas antes del anuncio de ese rescate, el Área Metropolitana informó, que el mono ardilla, especie amazónica que no habita de forma natural en el Valle de Aburrá, fue rescatado del tráfico ilícito. Tras su evaluación, determinaron que no era apto para regresar a su hábitat natural debido a las condiciones físicas y de conducta que presentó.

Tenía fracturas y ausencia de algunos dientes, pesaba 630 gramos, presentaba signos de desnutrición y alteraciones en su desarrollo óseo. Debido al cautiverio y a la falta de una dieta balanceada, no tuvo un desarrollo adecuado en su etapa de crecimiento, con posibles secuelas asociadas a enfermedad metabólica. Además, mostró habituación a los humanos, buscando contacto con ellos, una conducta que no es natural en la fauna silvestre y que pone en riesgo su bienestar. Todos estos efectos son irreversibles.

“Esto identifica que ha sido un mono que ha permanecido en cautiverio y en condiciones inadecuadas. Este tipo de especies debe estar en las selvas de nuestra nación, no en el territorio metropolitano y menos en cautiverio. Acá es donde hacemos nuevamente un llamado a toda la comunidad a no caer en las redes de tráfico ilegal de fauna; esto es un tema delicado que es un delito”, indicó Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el Área Metropolitana hicieron un llamado a no adquirir ni comercializar fauna silvestre, pues estos animales tienen necesidades que no pueden satisfacerse en cautiverio y su tenencia afecta la biodiversidad.