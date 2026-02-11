Demolerán doce viviendas por riesgo de colapso en Villatina, Medellín

Doce viviendas serán demolidas por el riesgo que representan para la comunidad del barrio Villatina Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín inició las obras de mitigación de riesgos y estabilización del terreno en el barrio Villatina con la demolición de doce viviendas, previamente caracterizadas y evacuadas en 2025, por la amenaza de deslizamiento, debido a su vulnerabilidad ante movimientos en masa del terreno inestable.

“Quiero ser enfático en que aquí no hay improvisación ni abandono institucional. Las familias fueron censadas, notificadas y evacuadas previamente, y recibieron acompañamiento y oferta institucional social del Distrito desde el año pasado hasta este año. Hoy lo que hacemos es avanzar en la demolición de las estructuras que ya fueron desocupadas para evitar nuevas ocupaciones y, de esta manera, prevenir emergencias”, declaró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa.

Para garantizar el cumplimiento del acompañamiento, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) continúa el monitoreo de la zona delimitada en el polígono de intervención por el riesgo geológico.

Las personas que habitaban este predio fueron censadas y trasladadas a viviendas temporales. Durante las jornadas de demolición están presentes la Policía, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el DAGRD y la Secretaría de Inclusión Social y Familia, en un Puesto de Mando Unificado que garantiza el seguimiento operativo, social y jurídico de las actividades.

Sobre el anuncio, la Junta de Acción Comunal de Villatina manifestó en sus redes sociales: “solo esperamos que le cumplan a las familias en la no vulneración de sus derechos”, mientras que la presidenta de la Junta, Maritza Velásquez, añadió que “cada familia es un caso particular. Aunque fueron muchas las familias afectadas al mismo tiempo por la misma situación, cada una tiene su caso único”.

No es la primera vez que el sector enfrenta una reubicación

La declaración de calamidad pública de 2025 se originó por el deslizamiento de tierra ocurrido en la madrugada del 22 de mayo del mismo año, que causó el colapso de dos viviendas y la evacuación de 180 personas, quienes abandonaron sus casas a la 1:00 a. m. por el crujir de la tierra. No hubo lesionados ni fallecidos en esta emergencia.

Sin embargo, hace 37 años, el 27 de septiembre de 1987, Villatina vivió una tragedia por el desprendimiento de una de las laderas del cerro Pan de Azúcar, de donde cayeron alrededor de 20.000 metros cúbicos de tierra en la parte alta del barrio, que sepultaron aproximadamente 70 casas, dejando cerca de 500 muertos, 200 desaparecidos y por lo menos 1.000 damnificados.