Pensionado del magisterio fue asesinado mientras negociaba un apartamento en Medellín

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Luis Bernardo Villegas Ramírez, docente pensionado del magisterio, fue asesinado a los 73 años mientras negociaba la venta de un apartamento en el barrio Boston, en Medellín. Cuando las autoridades ingresaron al inmueble encontraron a la víctima sin vida en una de las habitaciones. Estaba atada de pies y manos y tenía cinta adhesiva en la boca.

Su hermana, que se encontraba con él en el momento de los hechos, fue amarrada por los atacantes, pero no sufrió lesiones.

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Villegas Ramírez comenzó a dedicarse a la venta independiente de inmuebles tras su jubilación, razón por la que había acordado una cita para mostrar una propiedad a cuatro presuntos compradores. El encuentro estaba programado para el mediodía de este lunes 22 de junio en su vivienda, ubicada en el edificio Latorre, en el centro de la ciudad.

Según los registros, los hombres llegaron sobre las 12:04 p. m. y fueron autorizados para ingresar al apartamento, ubicado en el segundo piso del edificio. Al entrar, intimidaron al hombre y a su hermana, de 62 años, quien se encontraba de visita acompañándolo. Ambos fueron amarrados y amordazados.

La mujer fue encerrada en una de las habitaciones y los delincuentes recorrieron la vivienda en busca de objetos de valor que comenzaron a depositar en una bolsa negra: dinero, joyas y los teléfonos celulares de las víctimas. A su vez, el docente habría intentado resistirse, por lo que fue estrangulado durante el ataque.

La investigación en curso

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que los hombres abandonaron el edificio a las 12:41 p. m., 40 minutos después de haber ingresado. Además, otras cámaras de videovigilancia (como las de viviendas y negocios cercanos) deberán ser analizadas y servirán como material para establecer las identidades de los responsables y dar con su paradero.

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Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al 123 en la que les fue notificada lo ocurrido en el apartamento. Las unidades de la Sijín realizaron la inspección judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) estuvo encargado de la inspección del cadáver.

Sobre la orientación sexual de la víctima, integrante de la comunidad LGBTIQ+, indicaron que, por el momento, no se cuenta con elementos que permitan vincular directamente este dato con el crimen. Por ahora, el caso sigue abierto y se adelantan las investigaciones correspondientes.