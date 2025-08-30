Dueños del restaurante El Rancherito murieron en accidente vial en Santander

Recientemente habían celebrado los 50 años de la cadena de restaurantes. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de un grave accidente sobre la vía Río Ermitaño - La Lizama, en Barrancabermeja, murieron Ruth Alzate y Jorge Jaramillo, los dueños de la reconocida cadena antioqueña de restaurantes El Rancherito.

Lea: Capturaron en Miami a odontólogo señalado de abuso sexual de menores en Medellín

De acuerdo con las autoridades, la pareja se encontraba en un pare de la vía, cuando un vehículo de carga chocó contra el carro en el que iban. Primeras versiones indican que el conductor del camión no respetó la distancia de seguridad que deben tener en vía.

La muerte de la pareja se da poco después de la celebración de los 50 años de la cadena de restaurantes, que fue fundada por los padres de Ruth (Gregorio Alzate y Mary Noreña) y que tiene 10 puntos en Antioquia y uno en Pereira. Además, la semana pasada, el Concejo de Medellín, les había dado el reconocimiento Juan del Corral en su categoría de oro.

Sobre esto, el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, indicó: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate. La semana pasada tuve el honor en nombre de la ciudad de Medellín, de darles un reconocimiento por los 50 años del Restaurante El Rancherito. Abrazo fuerte para sus hijas Paulina, Ana y María José”.

Le puede interesar: El hospital en Santander que creó un jardín medicinal para atender a sus pacientes

Tras conocerse el fallecimiento de la pareja, el alcalde Federico Gutiérrez señaló: “Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios. El Rancherito y su familia, son su gran legado. Mi solidaridad con sus hijas María José, Ana Lucía y Paulina. Con sus hermanos y familiares. También con su yerno Federico Hoyos. Con Miguel con quien trabajo. Eran unos seres humanos increíbles”.

Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate.



La semana pasada tuve el honor en nombre de la ciudad de Medellín, de darles un reconocimiento por los 50 años del Restaurante El Rancherito.



Abrazo fuerte para sus hijas Paulina, Ana y… pic.twitter.com/jRPlWYVt9a — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) August 30, 2025

Por su parte, el representante a la Cámara, Federico Hoyos, publicó el comunicado de la familia, en la que señalaron que “Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño, llamado El Rancherito, sino también un ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes”.