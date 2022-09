El desafortunado comentario del alcalde de Medellín por el que le tocó retractarse

El mandatario rectificó en el consejo de gobierno del lunes 12 de agosto. Foto: EFE / @Quinterocalle

Tras numerosas críticas por un trino publicado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el mandatario se vio en la obligación de rectificar. “Mujeres, no usen más tacones; las preferimos sanas más que altas”, fue la consigna de su mensaje, acompañado de una radiografía del pie de una mujer con tacones.

En pocos minutos se hizo visible el repudio de los internautas de Twitter, quienes acusaron de machista el verbo “preferimos” para referirse a las mujeres. De la misma manera, a algunos les pareció imprudente el comentario, viniendo del alcalde de Medellín.

A través de un video publicado en la misma red social, Quintero se disculpó por sus declaraciones: “ayer yo puse un trino en el cual muestro el daño que le hacen los tacones a los pies (...) yo lo hice en un acto de cariño por la salud de las mujeres, un tema de salud, pero utilicé la palabra ‘preferimos’ y las mujeres no se deben vestir para que nosotros las prefiramos de una manera o de otra manera, sino para que se sientan bien”, puntualizó el mandatario en tono jocoso.

Mujeres, no usen más tacones. Las preferimos sanas más que altas. pic.twitter.com/vNy0WYGm46 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 12, 2022

Cabe recordar que Quintero fue muy criticado en redes sociales por su apoyo al senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, quien protagonizó un escándalo, mientras estaba en estado de embriaguez en un hotel de Cartagena.

“Los consumos abusivos no son un delito sino una enfermedad mental. Alex Flórez solicitó licencia no remunerada para enfocarse en su tratamiento. Alex ha dado batallas duras. Hoy, sin embargo, su enemigo más grande no está afuera sino adentro. Éxitos amigo y pronta recuperación”, manifestó el mandatario

Flórez fue concejal de Medellín por el movimiento Independientes, con el que Daniel Quintero llegó a la alcaldía.