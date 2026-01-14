Niño de ocho años murió ahogado en piscina de El Bagre, Antioquia

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si el establecimiento contaba con la documentación legal de funcionamiento y las medidas necesarias de seguridad. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un niño de ocho años murió ahogado en una piscina ubicada en el barrio La Floresta en el municipio de El Bagre, Antioquia. El hecho ocurrió el lunes 12 de enero durante un paseo familiar.

Lea: Asesinaron a un joven frente a Medicina Legal en Palmira; iba por el cuerpo de un familiar

“En el día de ayer una piscina pareciera que se estaba inaugurando en uno de los barrios del municipio, un niño de 8 años murió”, precisó Carlos Mario Zuluaga, director (E) del Dagran.

El menor de edad fue identificado como Santiago Murillo Sánchez y según el reporte de las autoridades alcanzó a ser trasladado a un hospital, donde llegó sin signos vitales y pese al esfuerzo médico no lograron reanimarlo.

Por su parte, el médico general de la ESE Nuestra Señora del Carmen, Julián Ruiz Rosales, explicó las condiciones en las que llegó el menor de edad y las causas de la muerte. “El día de ayer llegó a la ESE Hospital Nuestra Señora de El Carmen al servicio de urgencia, paciente masculino de 8 años de edad, quien según versiones de familiares tuvo un evento por sumersión en piscina local, el paciente llegó sin signos vitales, con marcada de hipotermia y distensión abdominal, pese al esfuerzo médico no se tuvo una evolución satisfactoria”, indicó.

Le puede interesar: Estos son los cambios que tendrá la ciclovía de Cali: ¿cuándo comienza?

Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para determinar si la piscina contaba con las normas legales de funcionamiento, así como la seguridad necesaria para la atención de emergencias.

Un hecho similar se registró el 26 de diciembre en Rionegro, Santander, en el que una niña de seis años murió por inmersión en un balneario conocido como El Cristalito. Según testigos, la emergencia fue advertida por otros bañistas, pero denunciaron que no había salvavidas ni un protocolo de emergencia, por lo que familiares de la niña decidieron trasladarla en un vehículo particular a un centro asistencial donde falleció.

Por su parte, las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia para que mantengan supervisión permanente de los menores de edad en cuerpos de agua.