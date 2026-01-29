En video: así se desbordó la quebrada La Presidenta por fuertes lluvias en Medellín

El registro de la Siata mostró el incremento acelerado del caudal de la quebrada minutos antes de que el agua saliera de su cauce. Foto: Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde del miércoles 28 de enero se registró una jornada de fuertes lluvias en Medellín que causaron varias emergencias. Una de ellas fue el desbordamiento de la quebrada La Presidenta que provocó inundaciones en la carretera y generó alerta por el comportamiento del afluente.

Lea: Niña de seis años murió tras ser arrastrada por una creciente en zona rural de Tuluá

El aumento del caudal se registró entre las 2:46 p.m. y las 3:30 p.m., tiempo en el que se registró la mayor presión de agua, según las autoridades locales y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata).

El Siata registró el momento exacto del desbordamiento a través de su red de cámaras de monitoreo. Las imágenes muestran el aumento acelerado del nivel del agua y la fuerza del cauce, que terminó inundando la vía en el sector de El Poblado. Además, se evidenció cómo, en cuestión de minutos, el afluente pasó de un flujo normal a un nivel de alerta.

Imágenes captadas por la cámara del SIATA en la quebrada La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado, permiten observar las condiciones del afluente tras las recientes lluvias en la zona. @siatamedellin pic.twitter.com/eahlwLVUyD — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) January 29, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que las lluvias se concentraron con mayor intensidad en el suroriente, donde se presentaron los mayores riesgos por saturación del suelo y de los sistemas de drenaje.

Además, explicó que el río Medellín no se desbordó, sino que fue el colapso de varias quebradas debido a las precipitaciones extremas concentradas en un punto de la ciudad. Las cuatro quebradas que se desbordaron fueron: La Presidenta, La Poblada, La Guayabala y La Escopetería.

Balance de la emergencia

Gutiérrez confirmó que la emergencia fue atendida por más de 300 personas de distintas dependencias y empresas de servicios públicos, que trabajaron deforma continúa durante la tarde y noche del miércoles para restablecer la movilidad, la energía y realizar labores de limpieza en los sectores afectados.

Le puede interesar: ¿Quiénes eran los pilotos del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander?

El mayor impacto se presentó en el sector de El Poblado, donde confluyen las quebradas La Presidenta y La Poblada, lo que generó una sobrecarga hidráulica que terminó inundando zonas como Patio Bonito y el entorno de la avenida Las Vegas.

“Ninguna quebrada tiene la capacidad hidráulica para aguantar ese lapo de agua que cayó ayer en unos momentos puntuales”, indicó el mandatario, quien precisó que en 44 minutos llovió lo que normalmente llueve en todo un mes.

La emergencia no dejó muertos, ni personas heridas y tampoco hubo pérdidas de animales. También informó que ya iniciaron las labores de reparación en las vías afectadas, especialmente en el sector de El Poblado donde se levantó el pavimento.