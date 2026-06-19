Encontraron 35 obras sin licencia en el Cerro de las Tres Cruces en Medellín

El Cerro de las Tres Cruces, en el suroccidente de Medellín, es uno de los principales patrimonios ambientales de la ciudad. Foto: Alcaldía de Medell

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En lo corrido de 2026 se han suspendido 35 construcciones en el Cerro de las Tres Cruces, en el suroccidente de Medellín, por no contar con las licencias requeridas. La Alcaldía de Medellín, explicó que la medida hace parte de las acciones de inspección, vigilancia y control urbanístico lideradas por la Administración Distrital para frenar la construcción ilegal en los ecosistemas más importantes de la ciudad.

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Según el balance entregado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, este año se han elaborado 96 informes técnicos sobre intervenciones irregulares en el Cerro de las Tres Cruces, documentos que permiten a las autoridades activar los operativos correspondientes para recuperar el territorio.

Además, también aseguraron que la entidad ha realizado siete recorridos de observación y seguimiento para identificar posibles intervenciones urbanísticas irregulares y adelantar acciones preventivas en la zona.

En días pasados, en el cerro Pan de Azúcar, en la comuna 8, Villa Hermosa, la alcaldía detectó también seis edificaciones irregulares en una zona de protección ambiental, todas a menos de 30 metros de la quebrada La Loquita y en un terreno con amenaza alta por movimientos en masa. El sector, además, está dentro de un área declarada Bien de Interés Cultural Nacional y reconocida como Zona Arqueológica de la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas.

El subsecretario de Control Urbanístico, Juan Camilo Arredondo, declaró: “hacemos un llamado contundente a la ciudadanía a verificar previamente las condiciones urbanísticas y jurídicas de los predios, y a desconfiar de ofertas que prometen terrenos económicos o posibilidades de construcción sin los permisos requeridos. Antes de invertir, es importante consultar con las autoridades competentes para evitar sanciones, pérdidas económicas o adquirir predios ubicados en zonas donde no es posible construir”.

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Las labores de control se complementan con herramientas de monitoreo satelital que permiten detectar alertas tempranas sobre cambios en el uso del suelo, movimientos de tierra o nuevas construcciones.

El Cerro de las Tres Cruces se destaca como un corredor clave para la biodiversidad urbana en Medellín, lo que ha llevado al Distrito a fortalecer las acciones para proteger su valor ambiental, pero también la seguridad de las personas que habitan en sus entornos o lo visitan.

La alcaldía recordó la importancia de construir e invertir de manera responsable y dentro de la legalidad, como una forma de contribuir a la protección de la vida, la seguridad de las comunidades y la conservación de los cerros tutelares de la ciudad.