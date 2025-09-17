Encontraron a una mujer asesinada en un inquilinato en Bello, Antioquia

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si en el asesinato estaría involucrado un miembro de la banda delincuencial El Mesa. Foto: Wikipedia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades están tras la pista del responsable del asesinato de Bibiana María Upegui García, de 30 años, quien fue encontrada muerta el pasado martes 16 de septiembre, en una habitación de un inquilinato del barrio Niquía, en Bello.

Lea: ¿De cuánto es la multa por no tener libreta militar en Colombia?

El hallazgo del cuerpo fue hecho por una persona que desde hace muy poco vivía con Upegui y a quien conoció por redes sociales. Según indicó la Policía del Valle de Aburrá, esta persona llamó sobre las 3:38 p.m. a las autoridades para reportar el crimen en el tercer piso del inquilinato.

En el lugar, los uniformados hallaron a la mujer con múltiples heridas con arma blanca, especialmente en el cuello, pecho y manos. De igual forma, señalaron que encontraron licor y preservativos que refuerzan la idea de que la mujer pudo ser víctima de abuso sexual.

Sumado a esto, aunque en el inquilinato no hay cámaras de seguridad, un amigo de la mujer indicó a las autoridades que previamente había tenido una videollamada con ella en la que aparecía acompañada de un hombre sobre el que se refirió como un amigo cercano, con el que iba a estar en la residencia.

Le puede interesar: Lo que se sabe del ataque contra el hermano menor del “Negro Ober”, en Soledad

Al respecto, el brigadier general William Castaño Ramos. comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que “ya hay un nombre y una identificación que hace parte del proceso judicial. Esperamos dar más resultados con la información que se logre recolectar. Allí también se encontró licor y algunos otros elementos que nos permiten establecer el encuentro”.

Pese a que las autoridades no ha confirmado los móviles alrededor del caso, primeras versiones señalan que detrás del asesinato estaría un integrante del grupo delincuencial El Mesa, que opera en ese municipio.