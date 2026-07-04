Enviaron a la cárcel a mujer señalada de torturar y asesinar a su hijo de 5 años en Medellín

Imagen de referencia. La investigación señala que el niño habría sido víctima de agresiones físicas reiteradas entre febrero y mayo de este año. Foto: Pixabay

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Una mujer de 28 años fue enviada a un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía la señalara de tortura y causar la muerte de su hijo de cinco años en Medellín. Según la investigación, el niño habría sido víctima de agresiones físicas reiteradas durante varios meses, hasta fallecer el pasado 9 de mayo.

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La Fiscalía le imputó a la mujer los delitos de tortura agravada y homicidio agravado. Aunque no aceptó los cargos, el juez consideró que existían suficientes elementos para imponerle medida de aseguramiento carcelario mientras avanza el proceso.

Medicina Legal documentó 120 lesiones

Según la Fiscalía, el menor de edad habría sido agredido entre febrero y mayo de este año en una vivienda del sector La Avanzada, en el barrio Santo Domingo, donde residía junto a su madre y otro menor de edad.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que el niño presentaba lesiones en distintos estados de cicatrización, un hallazgo que, según el ente acusador, evidenciaría un patrón de maltrato prolongado.

La Fiscalía también señaló que la mujer, presuntamente, golpeaba al menor con cables eléctricos y otros objetos contundentes.

Un golpe en el abdomen habría causado la muerte

La investigación indica que el pasado 9 de mayo la mujer habría golpeado al niño en el abdomen, causándole una peritonitis, una inflamación del tejido que recubre la cavidad abdominal, lesión que habría provocado su muerte.

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El caso fue llevado por el Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Medellín, que reunió los elementos materiales probatorios presentados ante el juez de control de garantías.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes ante la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) o a través de la línea 141.