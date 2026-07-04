Abren postulaciones para el Premio Jorge Isaacs de escritores en el Valle del Cauca

El concurso estará abierto hasta el 18 de septiembre y recibirá obras inéditas en las modalidades de novela, cuento y ensayo, además de una nueva categoría para jóvenes. Foto: Gobernación del Valle

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La Gobernación del Valle del Cauca abrió la convocatoria de la edición número 29 del Concurso Colección Autores Vallecaucanos “Premio Jorge Isaacs”, considerado el principal reconocimiento literario del departamento. La convocatoria incorporará por primera vez una categoría dirigida a jóvenes creadores.

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El certamen está dirigido exclusivamente a escritores de nacionalidad colombiana que residan en el Valle del Cauca, quienes podrán presentar obras en las modalidades de novela, cuento y ensayo.

La gobernadora Dilian Francisca Toro invitó a los autores de la región a participar y destacó la importancia de este reconocimiento para fortalecer la creación literaria: “invito a todos los escritores colombianos a que se postulen con sus obras al Concurso Colección Autores Vallecaucanos Premio Jorge Isaacs, el más importante galardón literario de nuestra región”.

Nueva categoría para jóvenes escritores

Una de las principales novedades de esta edición será la creación de la categoría “Jóvenes Creadores”, con la que la Gobernación busca abrir espacios para nuevos talentos literarios del departamento. Según explicó Toro, “quienes hagan parte de esta categoría podrán participar en cualquiera de las tres modalidades convocadas”.

¿Dónde consultar la convocatoria e inscribirse?

Las bases del concurso, el instructivo, los requisitos, el cronograma y el formulario de inscripción están disponibles en la sección “Convocatorias” del portal web de la Secretaría de Cultura del Valle y en la página oficial de la Gobernación del Valle del Cauca. Allí los interesados podrán descargar toda la documentación necesaria para realizar la postulación.

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Las obras se podrán inscribir hasta las 6:00 p.m. del 18 de septiembre de 2026. Posteriormente, se verificará el cumplimiento de los requisitos entre el 21 y el 26 de septiembre, mientras que la evaluación de los jurados se extenderá del 28 de septiembre al 30 de noviembre. La ceremonia de premiación está prevista para el 11 de diciembre de este año.

Para participar, los aspirantes deberán descargar el instructivo y los formatos de inscripción, diligenciarlos, imprimirlos, firmarlos y escanearlos en formato PDF. Posteriormente, deberán ingresar al formulario oficial de inscripción (https://forms.gle/2qzmYLFjH15oioB18), donde cargarán la obra junto con los documentos exigidos por la convocatoria.

Durante el proceso de inscripción será obligatorio iniciar sesión con una cuenta de Gmail, la cual permitirá subir a la nube los archivos. A esta misma dirección llegará la confirmación de la postulación.

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Para dudas sobre la convocatoria o el proceso de inscripción, los interesados podrán comunicarse con la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca a través del correo electrónico: secretariadecultura@valledelcauca.gov.co.

Premios de hasta COP 12 millones

La Secretaría de Cultura entregará estímulos económicos a los dos primeros lugares de cada modalidad. En novela, ensayo y cuento, los primeros puestos recibirán un premio de COP 12 millones, además de la publicación de la obra ganadora dentro de la Colección Autores Vallecaucanos. Los segundos lugares obtendrán un estímulo de COP 10 millones.

En la nueva categoría Jóvenes Creadores, los primeros lugares de cada modalidad recibirán COP 3,5 millones y la publicación de su obra, mientras que los segundos puestos obtendrán un estímulo de COP 2,5 millones.