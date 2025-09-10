No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Ataque con explosivo contra una torre de energía en Medellín (Antioquia)

El hecho se registró en la noche de este 10 de septiembre. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el ataque estaría relacionado con retaliaciones de las disidencias de las Facr, tras los recientes operativos de las autoridades en el departamento de Antioquia.

Redacción Judicial
11 de septiembre de 2025 - 03:16 a. m.
El hecho se presentó tras la muerte de tres presuntos disidentes de las Farc en una operación policial en el municipio de Campamento (Antioquia).
Foto: Redes sociales
Una fuerte explosión se registró en la noche de este miércoles 10 de septiembre en un sector al oriente deMedellín (Antioquia) conocido como La Asomadera. Según el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se trató de una detonación que afectó a una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM). El hecho, dijo el mandatario regional, habría sido perpetrado por parte de las disidencias de las Farc, al mado de alias “Calarcá Córdoba”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

