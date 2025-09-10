Ataque con explosivo contra una torre de energía en Medellín (Antioquia)

El hecho se presentó tras la muerte de tres presuntos disidentes de las Farc en una operación policial en el municipio de Campamento (Antioquia). Foto: Redes sociales

Una fuerte explosión se registró en la noche de este miércoles 10 de septiembre en un sector al oriente deMedellín (Antioquia) conocido como La Asomadera. Según el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se trató de una detonación que afectó a una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín (EPM). El hecho, dijo el mandatario regional, habría sido perpetrado por parte de las disidencias de las Farc, al mado de alias “Calarcá Córdoba”.

Noticia en desarrollo...

