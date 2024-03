Estas son las medidas que se tomaron en Medellín por la mala calidad del aire

Imagen de referencia. En los últimos días, se han registrado altas concentraciones del material particulado 2.5, en especial, en el sur de Medellín.

El rápido descenso de la calidad del aire en Medellín y parte del área metropolitana del Valle del Aburrá llevó a las autoridades a declarar este fin de semana el estado de prevención, con lo que tienen vía libre para determinar medidas y restricciones que contengan la situación, recrudecida por el fenómeno de El Niño y los incendios que se han presentado en las últimas semanas en la región.

Lo que preocupa a las autoridades es que en el transcurso de la última semana varias estaciones del Sistema Informativo de Alertas Tempranas, en especial del sur de la ciudad, han registrado mediciones, que se encuentran sobre el nivel de alerta naranja, que indica una alta concentración del material particulado 2.5 y que representa riesgos para poblaciones como adultos mayores, mujeres embarazadas y niños.

Ante esto, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Medellín anunciaron una serie de medidas como el pico de placa ambiental para vehículos de carga y recomendaciones para las industrias y empresas, como la de fomentar por estos días el teletrabajo.

Pico y placa para vehículos de carga

A partir de este lunes 4 de marzo se aplicará el pico y placa ambiental para vehículos de carga, que funcionará en dos franjas horarias. Según indicó la alcaldía de Medellín, estará vigente para transporte de carga y volquetas, de 5:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 4:30 p.m. y 9:00 p.m. para modelos 2009 o anteriores; mientras que en el caso de los carros modelo 2010 en adelante, las restricciones serán desde las 7:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. y de las 5:30 p.m. a las 7:00 p.m.

En cuanto a la rotación, será de cuatro dígitos por día de la siguiente manera:

Lunes: 0, 1, 2 y 3

Martes: 4, 5, 6 y 7

Miércoles: 8, 9, 0 y 1

Jueves: 2, 3, 4 y 5

Viernes: 6, 7, 8 y 9

Las autoridades regionales indicaron que de la medida estarán exentos los vehículos de servicio público de transporte de carga, vehículos eléctricos, híbridos y aquellos que operen con GNV, los dedicados al transporte de valores, de suministros médicos, vehículos oficiales, de propiedad de empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de transporte de basuras y residuos hospitalarios y peligrosos.

Medidas para industrias e instituciones educativas

Ante las condiciones del aire, las autoridades recomendaron a todas las empresas del Valle de Aburrá a tomar medidas preventivas con los empleados como motivar el teletrabajo o el ingreso en horarios escalonados, con el fin de reducir la presión en los sistemas de transporte público y los carros que circulan por día.

De igual forma, se sugirió a las industrias a intensificar los controles de fuentes fijas y evitar realizar mantenimientos preventivos a los equipos de control de emisiones atmosféricas.

Algo similar se recomendó a colegios y universidades a los que se les pidió tomar acciones para que sus estudiantes tengan que desplazarse lo menos posible, es decir, desarrollar clases virtuales y evitar las actividades al aire libre.

Por último, a las personas dentro del grupo sensible, es decir, las que tienen enfermedades respiratorias, cardiacas, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, se les pide no estar por mucho tiempo expuestos al aire libre.