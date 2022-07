Estas son las vías que estarán cerradas en Medellín por Colombiamoda

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas durante los horarios de los desfiles de Colombiamoda 2022. /Inexmoda Foto: Inexmoda

La Alcaldía de Medellín dio a conocer los cierres viales que habrá en la ciudad por la realización de los desfiles de Colombiamoda, el evento que este año se realiza desde hoy, 26 de julio, hasta el jueves 28 de julio, en la capital de Antioquia.

Si bien el evento se desarrolla principalmente en Plaza Mayor, durante esos días habrá restricciones en dos puntos de la ciudad para facilitar el desarrollo de las pasarelas.

Hoy, el cierre parcial en la calle 4 Sur, entre las carreras 43 C y 50 C, sobre el puente vehicular Gilberto Echeverri Mejía (calzada norte), inició a las 7:00 a.m., e irá hasta las 8:00 p.m. Durante ese horario, solo habrá paso por un carril al costado norte y asimismo se permitirá el paso controlado con la regulación y control de personal logístico del evento y los agentes de tránsito.

Después de las 8:00 p.m., iniciará el cierre total en ese mismo tramo vial, el cual se extenderá hasta las 2:00 a.m., del 27 de julio, debido a que se realizará el desfile True Colombia Moda. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como Las Vegas, La Aguacatala y la calle 10.

Para el 28 de julio se tiene programado el cierre parcial de un carril de la ciclovía desde el sector de Suramericana hasta el deprimido de Parques del Río sobre la calzada derecha, en la Autopista Sur (calzada oriental a la altura de La Macarena) para el desarrollo del desfile Pasarela Tennis.

“La calzada occidental va a estar habilitada para la movilidad, igual todas las calles y podremos utilizar vías alternas como la Avenida Oriental, por ejemplo”, sostuvo el supervisor de la Secretaría de Movilidad, Víctor Cerro.