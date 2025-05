Familia se salvó de ser aplastada por piedra que cayó sobre su casa en Medellín

La pareja tuvo que trasladarse por sus propios medios a un centro asistencial. Los bomberos llegaron horas más tarde a atender la emergencia. Foto: Archivo Particular

Una emergencia se registró en la madrugada del pasado martes 6 de mayo, en el barrio El Pesebre de San Javier, en Medellín, donde una enorme roca cayó sobre una vivienda en la que vivían ocho personas. Lo sorprendente es que no dejo víctimas fatales.

Las imágenes son impresionantes. Fue tan fuerte el impacto, que la enorme roca que cayó sobre la vivienda quedó partida en dos y obligó a la familia a reubicarse en otro lugar, porque su vivienda quedó completamente destruida.

En la casa vivía una pareja de 48 y 47 años, junto a dos mujeres embarazadas, un hombre, una adolescente de 15 años y un bebé de un año. Según relató Ruby Elena Serna Parra a Blu Radio, ella se levantó a las 4:00 a.m. a hacerle la comida a su esposo, mientras él se bañaba.

Ella también escuchaba alabanzas en su celular, por lo que en el momento en que escuchó el fuerte estruendo y vio que la enorme roca había caído en su casa, se aferró a rezar. “Yo tenía el celular en alabanzas cuando yo escuché eso, que se empezaron a caer las rocas, yo lo que hice fue alzar las manos y darle gracias a ellos. Yo no paraba de darle gracias, yo decía gracias señor, porque yo vi esa piedra encima de mí"

Lo primero fue corroborar el estado de sus familiares. Serna Parra dice que primero llamó a su esposo, quien recibió un golpe en la cabeza, pero también quedó en shock. Verificó el estado de las dos mujeres que vivían en la casa y luego ayudaron a liberar a la adolescente que quedó debajo de un mueble que se cayó durante el estruendo.

“Yo quedé atascada en la cocina, el perrito mío me ayudó a quitar escombros porque la puerta no abría y no me daba para salir de la cocina porque yo quedé encerrada en escombros, entonces yo empecé a quitar esos escombros, yo no sé cómo, pesadísimos, yo empecé agachada y oré, y oré, agachada, entonces el perrito se paró en la mitad de la puerta y retuvo la puerta y yo ahí empecé a sacar escombros hasta que como que no sé, algo hizo como una fuerza, me abrió la puerta, me metí y salí“, añadió Serna Parra.

La familia perdió una gata, que quedó bajo una de las rocas, así como su vivienda, por o que tuvieron que resguardarse en la casa de la mamá de Ruby. Sumado a esto, la familia ha hecho un llamado a las autoridades, para atender su situación, como prevenir nuevas emergencias en la zona del accidente, ya que el cuerpo de bomberos llegó horas después de que se presentó la caída de la roca.

Emergencias similares se han presentado en los últimos días en Medellín, ese mismo miércoles, en la loma de los Balsos, un deslizamiento afectó una importante vía de El Poblado. Un celador y un hombre que realiza aseo en la zona detuvieron el paso de vehículos cuando vieron que se dio el movimiento en masa, lo que evitó que hubiera víctimas.

Por su parte, la alcaldía ha alertado emergencias de diferente tipo en toda la ciudad, lo que incluye inundaciones, caída de árboles y problemas en la movilidad por cuenta del taponamiento de vías.