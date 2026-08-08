Dos explosiones sacudieron Manizales: autoridades identifican a sospechosos

Una de las detonaciones ocurrió en el sector de Ondas del Otún, donde la onda expansiva causó daños en un establecimiento comercial y varias viviendas. Foto: Redes sociales

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La tranquilidad de Manizales se vio alterada por una serie de hechos que encendieron las alarmas de las autoridades y generaron preocupación entre los habitantes. La Policía, el Ejército y los organismos de gestión del riesgo activaron sus protocolos para atender las emergencias y verificar las condiciones de seguridad en diferentes puntos de la ciudad.

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Aunque los hechos no dejaron personas heridas, sí provocaron daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales. Las autoridades avanzan en la investigación para establecer quiénes estarían detrás de las detonaciones y determinar si existe alguna relación entre los casos.

Dos explosiones en menos de 12 horas

El primer hecho ocurrió durante la tarde en inmediaciones de la avenida Marcelino Palacio, cerca del sector de Sierra Morena. La detonación fue reportada por habitantes de la zona y generó daños en un canal de agua, un andén y ventanas de algunas viviendas. Horas después, alrededor de las 10:00 de la noche, una segunda explosión se registró en el barrio Ondas del Otún, sobre la avenida Paralela con calle 33, a pocas cuadras del Comando de Policía Metropolitana de Manizales.

La fuerza de esta detonación provocó daños en un establecimiento comercial y en varias viviendas ubicadas en los alrededores. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, confirmó que “más de 10 viviendas resultaron afectadas, principalmente en su infraestructura y ventanales, por fortuna, no hay afectación a la vida humana”, señaló el mandatario quien explicó que hasta el lugar se desplazaron unidades del Ejército, Policía, Gestión del Riesgo, Secretaría del Interior y personal especializado en explosivos.

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Tras las detonaciones, las unidades antiexplosivas realizaron verificaciones en los lugares donde ocurrieron los hechos para establecer las características de los artefactos y recopilar elementos que puedan servir dentro de la investigación. Por ahora, las autoridades no han confirmado que las dos explosiones estén relacionadas.

Sospechosos estarían identificados

En medio del despliegue de seguridad, el mandatario local afirmó que “los sospechosos y a estarían identificados y se desarrolla un operativo en el sector donde presuntamente se encontrarían algunos de ellos”. Además, también pidió a los ciudadanos mantener la calma y entregar información que pueda contribuir a las investigaciones.

El alcalde anunció además que el dispositivo de seguridad será reforzado en toda la ciudad, con un despliegue de más de 300 policías y militares para prevenir situaciones y garantizar la seguridad de los habitantes.

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EL coronel César Aristizabal, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, explicó que “el refuerzo permitirá fortalecer las capacidades de investigación y reacción ante posibles amenazas”. Además, el Puesto de Mando Unificado (PMU) continúa activo para coordinar las acciones de las diferentes instituciones y hacer seguimiento a la situación de seguridad.