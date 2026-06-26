El gobernador de Antioquia pidió la renuncia protocolaria de su gabinete: esto se sabe

Foto de archivo: Andrés Julián Rendón, Gobernador de Antioquia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó la renuncia protocolaria de los integrantes de su gabinete como parte de un proceso de reorganización de la administración departamental para afrontar su último año y medio. La decisión abre la puerta a cambios en varias dependencias de la Gobernación, cuya continuidad será definida por el mandatario antes de finalizar junio.

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Según información publicada por El Colombiano, al menos cinco integrantes de la administración dejarían sus cargos y, presuntamente, podrían tener aspiraciones políticas para las elecciones regionales de 2027. Entre ellos, Alejandro Arbeláez, Eugenio Prieto y Luis Horacio Gallón, quienes probablemente estarían evaluando competir por la Gobernación de Antioquia para el periodo 2028-2031. Aunque lo cierto es que, hasta el momento, no han hablado públicamente sobre alguna candidatura.

Pero es preciso recordar, además, que los funcionarios que pretendan aspirar a determinados cargos de elección popular deberán dejar sus empleos públicos antes del 31 de octubre de 2026 o podrían quedar inhabilitados.

En esa misma línea, Rodrigo Hernández ya había presentado previamente su renuncia a la gerencia de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA); Esteban Ramos Maya, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, se reuniría con asesores y personas de su círculo cercano para definir en las próximas semanas si buscará la Gobernación de Antioquia o una curul en la Asamblea Departamental.

Así avanzará la reorganización

De acuerdo con el medio citado, varios de los nombres que suenan para salir del gabinete son el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón, quien semanas atrás ya había presentado su renuncia; el director del Departamento Administrativo de Planeación, Eugenio Prieto; el gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), Rodrigo Hernández; el gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), Esteban Ramos Maya, y el gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez.

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Esta reorganización también tendría como propósito que los funcionarios que lleguen en reemplazo de quienes salgan dispongan de cerca de 18 meses para asumir las responsabilidades de cada despacho y avanzar en la ejecución de la recta final del plan de gobierno, cuyo periodo finalizará en diciembre de 2027.

Con esa decisión también comenzará a definirse el equipo que acompañará al mandatario durante el último tramo de su administración: a partir del 30 de junio, el gobernador definirá cuáles aceptará y quiénes continuarán al mando.