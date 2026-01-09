La pista que siguen las autoridades en el caso del alemán asesinado en La Guajira

Elxnat Leif Lino había llegado al país en agosto del año pasado. Foto: Archivo Particular

Las autoridades continúan en la búsqueda de los responsables del asesinato de Leif Elxnat Lino, el alemán que fue asesinado en una vía de Manaure, el pasado 6 de enero, mientras se movilizaba en su moto. En medio de las investigaciones, la gobernación ofreció COP 70 millones de recompensa por información de los responsables.

En este caso no hay nada claro. El alemán, que había llegado al país de intercambio a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y quien tenía previsto irse este mes de regreso a su país, fue asesinado cuando viajaba hacia el Cabo de la Vela como parte de unas vacaciones turísticas que lo llevaron a recorrer el norte del país.

El joven fue encontrado en el sector de Cuatro Vías, que comunica a Maicao y Uribia. Se presume que sujetos armados le dispararon y luego intentaron llevarse su motocicleta, debido a que fue hallada a 50 metros del cuerpo.

“Aún no hay nadie que nos pueda decir con certeza qué fue lo que ocurrió en el sitio. Sin embargo, nuestras unidades, unidos con el Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía General de la Nación, están realizando ya todas las labores investigativas para esclarecer este hecho, que enluta una familia en Alemania”, indicó el comandante de Policía de La Guajira, coronel Salomón Bello Reyes.

Una de las primeras hipótesis que se barajó es que se podría tratar de un robo. Esto, debido a otros casos violentos que se han registrado sobre las vías de la media y Alta Guajira, y que realizan grupos que disparan contra sus víctimas si se resisten.

Posteriormente, aunque las autoridades negaron que estuviera involucrado algún grupo armado ilegal, como el Eln, presentaron otra hipótesis, debido a que quienes dispararon dejaron la mayoría de los objetos de valor. Bello señaló que es probable que el asesinato se diera por alguna discusión o enfrentamiento que el alemán pudo haber tenido con alguien en el camino.

La pieza clave

Las autoridades confirmaron que durante el levantamiento del cuerpo hubo algo que no encontraron y fue el celular del europeo, por lo que su georreferenciación será parte clave en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Por lo pronto, tras consejo de seguridad, la Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa por COP 70 millones por información de los responsables, así como anunciaron un refuerzo de la seguridad en las vías de la Alta Guajira.

Por su parte, Miriam Astrid Angarita, rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, explicó que desde Ascun (Asociación Colombiana de Universidades) preparan acciones para garantizar la estadía de estudiantes en intercambio por el país.

¿Quién era el extranjero asesinado en La Guajira?

Elxnat Leif Lino, quien estaba de turismo en el país desde el pasado 8 de agosto, era oriundo de Darmstadt, en Alemania, y, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, era apasionado por la fotografía, la música y los viajes.

El alemán estudiaba licenciatura de Ingeniería Ambiental en la Universidad Técnica de Darmstadt y estaba de intercambio en el país, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

“El semestre académico tiene una duración de 16 semanas y finalizó el 18 de diciembre. Hicimos un cierre con todos los estudiantes de intercambio (...). Era una persona dulce, sonriente, trabajadora y muy comprometida con su formación”, resaltó Angarita.