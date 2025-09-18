UNGRD refuerza atención en Quetame y habilita paso tras temporada de lluvias

Une, Fomequé, Cáqueza, Chipaque, Guayabetal, Quetame, Choachí y Gutiérrez, municipios afectados. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras la emergencia que ocurrió en Quetame, Cundinamarca por la temporada de lluvias, en la que se vio afectada la movilidad en la zona, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que reforzará la atención con maquinaria amarilla, con el objetivo de mitigar los deslizamientos provocados.

Lea más: Galán y Petro se reunieron para definir futuro del Hospital San Juan de Dios

En ese sentido, la entidad aseguró que invertirán más de $1.290 millones destinados al alquiler de maquinaria, logística, transporte y seguimiento técnico de las obras. De la mano, señalaron que el plan cuenta con 1.970 horas de maquinaria pesada y en 240 días proyectan la operación de volquetas sencillas para el transporte de material.

Así mismo, informaron que habilitarán el paso peatonal temporal en el sector de Roca Negra, con el despeje del material que bloqueaba tanto el acceso hacia y desde el municipio.

Más noticias: Cayó banda delincuencial en Viotá que estafaba a comerciantes con billetes falsos

Más de la emergencia en Quetame

En el mes de julio, la emergencia provocó la pérdida total de banca en varios puntos y la incomunicación entre Quetame y la vía nacional, se vio agravada por el represamiento del río Contador y nuevos colapsos en el corredor Quetame–Puente Quetame. En su momento, las entidades acordaron avanzar en estudios técnicos que permitieran evaluar la mitigabilidad del riesgo y proyectar intervenciones estructurales.

Durante la jornada también definieron la instalación de nuevas mesas técnicas para clarificar competencias y fortalecer compromisos interinstitucionales. Además, realizaron un recorrido de verificación en tres zonas clave:

La confluencia de la quebrada Estaquecá con el río Negro, donde se evidenció un represamiento de alto riesgo.

El área propuesta para la instalación de un puente militar, que permitiría restablecer el paso entre la zona urbana y rural del municipio.

El sector El Algodonal, epicentro del deslizamiento que mantiene aislado el casco urbano de Quetame.

“Estamos en terreno, trabajando de la mano con las entidades del orden nacional y municipal, recorriendo los sectores donde se han identificado amenazas. La articulación es clave para tomar decisiones oportunas que nos permitan proteger la vida, mitigar los riesgos y avanzar en soluciones que le devuelvan la tranquilidad a las comunidades del oriente cundinamarqués”, dijo durante la emergencia, el director de la UAEGRD, William Eduardo Rozo.

Le puede interesar: Sin sobresaltos, pero con dudas: así transcurrió protesta de movilidad en Bogotá

En lo corrido del año y producto de las lluvias, han ocurrido más de 286 emergencias, afectando 15 provincias y 79 municipios, dejando un saldo de al menos 900 familias damnificadas.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.