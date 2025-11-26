Habrá cortes de agua en Medellín, Bello y Girardota este fin de semana

Escucha este artículo
Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que entre este miércoles 26 y el domingo 30 de noviembre se realizarán cortes programados de agua en Bello, Girardota y Medellín como parte de los trabajos de mantenimiento de la red de acueducto y el lavado de tanques que surten de agua a estas zonas.
Todos los cierres han sido programados con anterioridad y se realizarán, en su mayoría, en horarios nocturnos, con una duración cercana a ocho horas. El corte más largo está previsto para durar ocho horas.
Estos son los cortes programados
Miércoles 26 de noviembre
Zonas rurales de Girardota: 9:00 p.m. a 04:00 a.m. Tanque San Esteban.
El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho; París (Bello): 9:00 p.m. a 04:00 a.m. Tanque París.
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Altos del Poblado, La Asomadera No. 3, El Tesoro (Medellín): 9:00 p.m. a 04:00 a.m. Tanque Las Brisas.
El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho; París (Bello): 9:00 p.m. a 04:00 a.m. Tanque París.
Viernes, 28 de noviembre de 2025
- El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho; París (Bello): 9:00 p.m. a 04:00 a.m. Tanque París.
- El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos, San Lucas (Medellín): 3:00 p.m. a 5:00 a.m. Tanque La Ye.
Sábado, 29 de noviembre de 2025
- El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho; París (Bello): 8:00 p.m. a 04:00 a.m. — seis horas — Tanque París.
Domingo, 30 de noviembre de 2025
El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho; Paris (Bello): 8:00 p.m. a 04:00 a.m. Tanque París