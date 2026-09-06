Hallan a un hombre muerto dentro de un costal en Bello, Antioquia

El cadáver fue encontrado en una vía de acceso al barrio Santa Rita, a un costado de la autopista Medellín-Bogotá, en Bello. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

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Un nuevo cadáver fue encontrado durante la madrugada de este viernes en la entrada del barrio Santa Rita, en Bello, a un costado de la autopista Medellín-Bogotá. El cuerpo estaba envuelto dentro de un costal y, de acuerdo con la información preliminar, correspondería a un hombre de entre 20 y 25 años.

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El procedimiento de inspección fue realizado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Durante la diligencia, el cuerpo no fue extraído de la envoltura, por lo que el caso quedó registrado inicialmente como una muerte por establecer. La identidad de la víctima y las causas de la muerte aún siguen en proceso de investigación.

Los otros dos casos

El caso más reciente ocurrió el pasado 18 de agosto, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Miguel Enrique Pérez, de 33 años, en este mismo sector. La víctima estaba envuelta en una bolsa negra hasta la cintura y cubierta con una cobija rosada.

Meses antes, en abril, fue encontrado el cuerpo de Yhon Sebastián Aguierre, de 37 años. En ese caso, los restos estaban envueltos en papel y una bolsa negra, asegurada con cordón blanco. El hallazgo fue advertido por una persona que transitaba por la zona.

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Ahora, con este nuevo caso, las autoridades vuelven a poner la atención sobre este punto de Bello, donde los tres hallazgos se han registrado en una vía de acceso al barrio Santa Rita que comunica con la autopista Medellín-Bogotá.

Un punto con antecedentes

Según fuentes judiciales y habitantes del sector, se trata de un tramo solitario, con poca actividad y sin cámaras de seguridad públicas o privadas que permitan establecer los movimientos de quienes ingresan o salen de la zona.

Con el nuevo hallazgo, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la identidad de la víctima, determinar las circunstancias de su muerte y establecer quiénes estarían detrás del abandono del cuerpo en este sector.