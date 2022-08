Hallan con vida a Yuliana Galeano, quien había sido raptada en Segovia, Antioquia

El pasado 26 de julio El Espectador informó sobre el temor expresado por las comunidades del nordeste antioqueño, Bajo Cauca y sur de Bolívar. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

La lideresa social y secretaria de la JAC de la vereda El Carmen en Remedios (Antioquia), apareció con vida, luego de que hombres armados la raptaran junto a su esposo, Elmer Lenin Guerra, quien fue asesinado. Los hechos ocurrieron en el sector ‘El Aporreado’ de la vereda El Diamante en Segovia, cuando la pareja se dirigía hacia su vivienda.

De acuerdo con información preliminar, la mujer llegó por sus propios medios hasta el parque principal de Segovia y se evaluará su condición de salud.

Según comunicó el Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín, “Yuliana apareció hoy con vida, pero está fuera de sí, adolorida por la pérdida de su compañero”. Además, aseguró que la mujer fue una de las lideresas que se reunió con funcionarios de la Gobernación de Antioquia y con miembros de varias embajadas en Bogotá, para denunciar la crisis humanitaria del nordeste antioqueño.

Ahora, estaría en riesgo Carlos Arturo Morales, representante legal de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), quien acompañó a Galeano en su recorrido.

“Antes de que los detuvieran, yo estuve en la gira con la compañera Yuliana, y me acaban de informar que también tienen un plan para asesinarme (...) he denunciado las violaciones de derechos Humanos en el territorio, el 27 de febrero me hicieron un atentado, me hirieron una costilla y a mi esposa en el brazo. Íbamos con mi hijo de cinco años. Supe, por una fuente confiable, de que hay una orden de asesinarme”, contó el líder al IPC.

Cabe recordar que desde el 8 de julio, la Fundación Sumapaz denunció el alto riesgo en el que se encuentran las comunidades campesinas y mineras en Remedios y Segovia, por la fuerte presencia de grupos armados. “Se esperan enfrentamientos que afectarían de manera drástica a la población”, previó la organización.

Esta denuncia sigue la misma línea de la alerta temprana 052–18 de la Defensoría del Pueblo, en la que manifestó el riesgo en el que se encuentran las poblaciones de los dos municipios por la expansión territorial de grupos armados ilegales tras la salida de las FARC-EP del territorio. En particular, se disputan el territorio el Clan del Golfo, el ELN y hay injerencia de un grupo denominado La Nueva Generación.

El pasado 26 de julio El Espectador informó sobre el temor expresado por las comunidades del nordeste antioqueño, Bajo Cauca y sur de Bolívar. “Nos encontramos ante una situación de alto riesgo, a causa de los enfrentamientos que vienen ocurriendo entre los diferentes grupos armados legales e ilegales que operan en la región”, señalaron.