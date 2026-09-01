Hallan el cuerpo de una mujer dentro de una carpa en zona rural de Envigado

Las autoridades realizaron la inspección del lugar y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, que deberá establecer las causas del fallecimiento. Foto: Cortesía

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Un grupo de senderistas alertó a las autoridades luego de encontrar el cuerpo sin vida de una mujer dentro de una carpa en la vereda El Vallano, sector Cuevas del Higuerón, en zona rural de Envigado, Antioquia. El hallazgo se produjo en un área ubicada en límites con el municipio de El Retiro y frecuentada para actividades de senderismo y turismo de naturaleza.

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La víctima fue encontrada en avanzado estado de descomposición. Durante la inspección realizada por las autoridades fueron halladas entre sus pertenencias documentos de identidad a nombre de Edith Janeth Caro Lotero, de 39 años, por lo que esta sería la identidad de la mujer. Sin embargo, será Medicina Legal la entidad encargada de realizar la identificación correspondiente y establecer las causas del fallecimiento.

Un hallazgo en una zona de difícil acceso

El reporte llegó a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en horas de la tarde, cuando los senderistas que transitaban por el sector dieron aviso sobre la presencia del cuerpo.

Hasta el lugar se desplazó personal de la Policía de Carabineros de Envigado. El sector se encuentra aproximadamente a una hora y media del casco urbano, y según el reporte de las autoridades, el punto específico donde fue encontrado el cuerpo requería cerca de dos horas de desplazamiento desde el acceso, lo que dificultó el ingreso de los uniformados.

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El Brigadier General Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que “los uniformados encontraron a la mujer sin vida dentro de una carpa y en avanzado estado de descomposición”. Además, aclaró que las autoridades no han determinado si se trató de una muerte violenta o natural, por lo que la investigación permanece abierta. “Medicina Legal es la responsable de establecer las causas probables de la muerte. Avanzamos en la investigación para esclarecer este hecho”.

El sector donde ocurrió el hallazgo

La vereda El Vallano forma parte de la zona rural de Envigado y cuenta con espacios destinados al senderismo y al turismo de naturaleza. En el sector de Cuevas del Higuerón se encuentran formaciones rocosas, bosques, fuentes hídricas y caminos utilizados para recorridos ecológicos. La zona también hace parte del corredor de la cuenca alta de la quebrada La Ayurá, que conecta el área rural de Envigado con sectores del Oriente Antioqueño.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades esperan los resultados de Medicina Legal para establecer oficialmente la identidad de la víctima y determinar las circunstancias en las que murió.