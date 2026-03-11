Hallan muerto a tatuador en Medellín: en su casa encontraron restos humanos y armas

La muerte de Juan Pablo Arango es investigada, tras el hallazgo de restos humanos y armas en su vivienda. Foto: EFE - David Toro

La muerte del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como “Pogo”, es investigada por las autoridades en Medellín luego de que su cuerpo fuera hallado en avanzado estado de descomposición dentro de su apartamento en el barrio La Inmaculada, en la comuna 16, el pasado lunes 9 de marzo. En la inspección al inmueble, los investigadores también encontraron restos humanos, armas y prendas de uso exclusivo de la fuerza pública.

El descubrimiento se produjo después de que vecinos del edificio alertaron a las autoridades por fuertes olores que salían del apartamento en el piso cuarto. Ante la imposibilidad de ingresar al inmueble, agentes del CTI de la Fiscalía solicitaron autorización a los familiares del tatuador y el apoyo del Cuerpo de Bomberos para abrir la puerta.

Al ingresar, encontraron el cuerpo del hombre de 45 años sobre una cama cubierto con una cobija. Durante la inspección judicial también hallaron una bolsa con estructuras óseas que incluirían un cráneo, vértebras y costillas humanas, las cuales fueron trasladadas a Medicina Legal para su identificación.

Hallaron armas y uniformes oficiales

Durante el registro del apartamento, las autoridades incautaron varios elementos que llamaron la atención como dos chalecos antibalas de la Policía, uniforme de la institución, gorras del CTI y prendas del Ejército, así como una escopeta calibre 22, un rifle de copas y siete granadas, seis de gas y una de humo.

También fueron encontradas más de veinte pistolas traumáticas exhibidas en las paredes del lugar. El subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Juan Carlos Sierra, explicó que “una de las hipótesis preliminares apunta a que el hombre podría haber sido coleccionista de estos elementos, porque las armas halladas no estaban tiradas, sino colgadas”.

Medicina legal determinará la causa de la muerte

Por ahora, las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para establecer la causa exacta del fallecimiento del tatuador. Entre las hipótesis que se revisan está una posible complicación médica, puesto que, según versiones conocidas, Juan Pablo estuvo hospitalizado días antes por una hemorragia pulmonar asociada preliminarmente a tuberculosis.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía y la Policía buscan establecer el origen de los restos humanos encontrados y cómo llegaron al lugar.