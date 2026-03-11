Los problemas en la recolección de basura que investigan en ocho municipios de Antioquia

El ente de control abrió una acción preventiva para revisar fallas en la recolección de basuras en Bello y otros municipios del norte del departamento. Foto: Cortesía

La Procuraduría General de la Nación abrió una acción preventiva por los problemas en la prestación del servicio de aseo en Bello y otros siete municipios de Antioquia. La medida busca verificar si las empresas encargadas del servicio están cumpliendo con la calidad, cobertura y continuidad exigidas por la ley.

El ente de control investiga la situación en los municipios de Bello, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Copacabana, Girardota y San Pedro de los Milagros, donde se habrían identificado retrasos en las rutas de recolección, deficiencias en la atención de puntos críticos y problemas para la disposición de residuos voluminosos y escombros.

Según explicó la Procuraduría, en primera medida se solicitará información a los prestadores del servicio para evaluar la operación, pero eso no implica que habrá una intervención en la operación de las empresas ni coadministrar el servicio.

El caso de Bello

La investigación ocurre en medio de las tensiones que se han registrado en Bello por el funcionamiento del servicio de aseo. En las últimas semanas, la administración municipal ha acusado al operador del servicio por presuntas deficiencias en la recolección de residuos, por quejas de la comunidad por acumulación de basura en distintos barrios.

En febrero, la alcaldesa Lorena González Ospina advirtió que el municipio había dado un plazo de 30 días a la empresa encargada del servicio para corregir las fallas detectadas. Según la mandataria, las mejoras esperadas no se habrían reflejado de manera sostenida en la operación. “En Bello no vamos a tolerar un servicio de aseo deficiente”, afirmó en ese momento la alcaldesa, quien también solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar la situación.

Mesa técnica para revisar el servicio

Tras conocerse la acción preventiva de la Procuraduría, la Alcaldía de Bello indicó que está a la espera de la instalación de una mesa técnica con la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de analizar las fallas en la prestación del servicio y definir posibles acciones correctivas.

Mientras tanto, el municipio mantiene equipos técnicos verificando el cumplimiento de rutas y frecuencias de recolección, al tiempo que no descarta hacer análisis jurídicos y técnicos para determinar si es necesario cambiar el operador del servicio.