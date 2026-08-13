Hallan un hombre en estado de descomposición dentro de una casa en Medellín

Barrio San Javier, Comuna 13, Medellín. Imagen de referencia. El cuerpo fue hallado en una vivienda del barrio Juan XXIII, sector La Quiebra. Foto: Sofía Isaacs Guerra

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Un hombre de 31 años fue encontrado muerto al interior de una vivienda ubicada en el barrio Juan XXIII, sector La Quiebra, en la comuna 13 de San Javier, occidente de Medellín. La víctima fue identificada como Jesús Humberto Martínez Gantiva y su cuerpo, que presentaba varias lesiones producidas con arma cortopunzante, ya se encontraba en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo, según reportaron las autoridades.

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El descubrimiento del cadáver se dio después de que un ciudadano se comunicara con la línea de emergencias 123 para reportar una situación anómala en la vivienda, que presentaba un mal olor. Tras recibir el aviso, una patrulla de la Policía Nacional se dirigió hasta el lugar y, al revisar una de las habitaciones de la casa, se encontró con el cuerpo tendido en el piso.

Las autoridades completaron la inspección técnica correspondiente antes de que los restos fueran remitidos a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hasta el momento no se ha establecido qué motivó el ataque ni quiénes serían sus autores.

Los organismos de seguridad activaron un operativo de búsqueda para ubicar a los responsables del crimen. Según las autoridades, el recurso más importante con el que cuentan los investigadores de la Policía Metropolitana es el sistema de cámaras de seguridad que opera en la ciudad, cuyas grabaciones ya fueron entregadas a los funcionarios encargados del caso.

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Con este material, las autoridades esperan reconstruir los movimientos previos y posteriores al homicidio, así como identificar a las personas que ingresaron o salieron de la vivienda durante las horas críticas.

La Policía Metropolitana aseguró que mantendrá los controles y la presencia institucional en la comuna con el propósito de prevenir un nuevo aumento de hechos violentos en la zona.