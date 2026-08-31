Incendio forestal en Buga completa 10 días y mantiene en alerta a las autoridades

Bomberos y brigadistas permanecen desplegados en el área montañosa, donde las condiciones del terreno dificultan el acceso y las llamas han vuelto a reactivarse en varios puntos. Foto: Redes sociales

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Un incendio forestal que completa 10 días activo en una zona rural de Buga, Valle del Cauca, continúa generando dificultades para los organismos de socorro. Aunque varios sectores han sido controlados, nuevos focos vuelven a aparecer en el área montañosa, por lo que las labores de atención permanecen activas.

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La conflagración se registra en inmediaciones de los límites entre Buga y el Tolima, en un sector de difícil acceso. Las condiciones del terreno han complicado el desplazamiento de los equipos y el ingreso hasta los puntos donde persisten las llamas. Cerca de 40 personas participan en las labores de control, entre bomberos de Buga, organismos de socorro y brigadas forestales, distribuidas en dos frentes de trabajo.

Un terreno que dificulta el control

Uno de los principales obstáculos para los organismos de emergencia es el acceso a la zona afectada. Los vehículos solo pueden avanzar hasta determinados puntos y desde allí, los bomberos deben continuar a pie por terrenos con fuertes pendientes.

El secretario de Gestión del Riego del Valle, Francisco Tenorio Lara, explicó que el desplazamiento desde el casco urbano de Guadalajara de Buga hasta el lugar puede tomar varias horas, “los bomberos requieren de aproximadamente 6 horas de desplazamiento desde el casco urbano, lo que hace también un poco difícil poder llegar al sitio, ya que los bomberos deben pernoctar en la zona”.

Por las condiciones del terreno, los equipos deben permanecer durante largos periodos en el área para avanzar con las labores de control. Mientras algunos puntos son atendidos, otros vuelven a presentar actividad cuando los socorristas se desplazan hacia otros sectores. Solicitan sobrevuelo para ubicar puntos de calor.

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Ante la reactivación de los focos, la Alcaldía de Buga solicitó un sobrevuelo de la zona afectada. La intención es identificar desde el aire los puntos de calor que no necesariamente pueden ser visibles desde tierra y obtener información que permita orientar las labores de los equipos desplegados.

La medida busca establecer con mayor precisión dónde permanecen las zonas calientes y facilitar la planeación de las acciones para contener y liquidar el incendio. Mientras continúan los trabajos, las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse alejada del lugar de la emergencia y evitar ingresar por cuenta propia a la zona afectada.

Buga entre los municipios afectados por los incendios

La emergencia hace parte de un panorama más amplio de incendios forestales en el Valle del Cauca. Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), entre el 16 de junio y el 21 de agosto se registraron cerca de 50 incendios en 21 de los 42 municipios del departamento, en medio de altas temperaturas, baja humedad y escasez de lluvias.

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Las autoridades hacen un llamado donde piden a la comunidad mantenerse alejada del lugar de la emergencia y evitar ingresar por cuenta propia a la zona afectada. Además de no intentar combatir las llamas sin equipos ni preparación especializada, debido a las condiciones del terreno y los riesgos asociados al incendio.