Hidroituango: ¿Qué se sabe sobre la evacuación a las comunidades aguas abajo?

Fotografía aérea que muestra el proyecto Hidroituango, ubicado sobre el río Cauca entre Ituango y Puerto Valdivia. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Continúa la puja por el encendido de las turbinas 1 y 2 de Hidroituango, megaproyecto que espera cumplir con el 17 % de la demanda energética de Colombia. Mientras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero afirmó que la unidad 1 estaría lista para funcionar el 15 de noviembre, el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el gerente de EPM, Jorge Carrillo, declararon en una rueda de prensa este viernes 11 de noviembre que “posiblemente no se pueda cumplir con el encendido antes del 30 de noviembre”.

Sin embargo, en cualquiera de los escenarios, ya se estableció un simulacro de evacuación para el próximo 15 de noviembre para las más de 4 mil familias que habitan en municipios aguas abajo de Hidroituango, entre los que se encuentran Valdivia (Puerto Valdivia), Puerto Antioquia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, Córdoba, Ayapel, Sucre, Majagual, Guaranda, Sucre, San Benito Adad, Caimito, San Marcos, Bolívar, San Jacinto del Cauca, Achí, y Magangué.

¿Cuál fue la explicación que ofrecieron los mandatarios, y qué dicen las comunidades afectadas al respecto? Acá le contamos.

Le podría interesar: Procuraduría pide que se adelanten acciones preventivas en Hidroituango.

Versiones encontradas

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el gerente de EPM, Jorge Carrillo, se reunieron este viernes 11 de noviembre en un consejo de gestión de riesgo donde se analizaron una vez más las condiciones para el encendido de las dos turbinas. Alrededor de las 3 de la tarde, ambos dieron una rueda de prensa en la que anunciaron, entre otras cosas, que posiblemente las turbinas no puedan encenderse antes del 30 de noviembre.

Momentos antes, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo también en una rueda de prensa que “estaríamos listos para iniciar el prendido de la turbina el próximo 15. Obviamente vamos a respetar las consideraciones que se han estipulado desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGDR)y demás entidades”.

Respecto a las evacuaciones, Quintero dijo que se están evaluando las condiciones para ver si se podrían llevar a cabo el martes 15. “En función de eso, ya sabremos si podremos arrancar el martes. La multa de la Comisión de Energía y Regulación de Gas (CREG) se da si nosotros no podemos entrar antes del 30”. El alcalde también dijo que la turbina 2 podría ser encendida cinco días después.

Lea también: La UNGRD mantiene la recomendación de evacuar aguas abajo de Hidroituango.

Por otro lado, tanto el gobernador de Antioquia como el gerente de EPM dijeron que sí se realizará un simulacro de evacuación el próximo martes 15 de noviembre, pero que después de eso se definirían otras fechas de evacuación y demás detalles para cumplir con la resolución de la UNGDR. Se espera que estas decisiones sean tomadas en el Puesto de Mando Unificado que se llevará a cabo en las instalaciones de EPM el próximo miércoles 16 de noviembre.

También, para obtener la información de manera más precisa, se confirmó que se dará continuidad a unas mesas técnicas conformadas por el DAGRAN, EPM, UNGDR, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, ANLA, IDEAM, y el Servicio Geológico Nacional.

“Aquí no va a haber una decisión sorpresiva ni una prueba que pueda tener algún riesgo, ni mucho menos el encendido de las turbinas 1 y 2 sin que las comunidades sean informadas y preparadas”, dijo el gobernador Gaviria.

Lea también: MinCiencias destinará $111 mil millones para combatir el hambre desde la ciencia.

¿Qué pasará con las comunidades evacuadas?

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo emitió la resolución 1056 del 4 de noviembre del 2022, en la que se estableció que se debe realizar una evacuación de las comunidades aguas abajo más cercanas al proyecto, además de entablar protocolos para los municipios que están más distantes en caso de un posible riesgo. Esto en el marco del encendido de las turbinas 1 y 2 sin descartar que medidas similares puedan tomarse en futuras pruebas.

“El proyecto hoy en día es seguro, confiable y está controlado. Esta fase híbrida de construcción y operación no genera riesgos adicionales porque tenemos la posibilidad de monitorear”, dijo el gerente de EPM. A pesar de que no vemos ese riesgo, por supuesto que atentemos y acatamos las precauciones de la Unidad de Riesgos frente al más mínimo grado de incertidumbre”.

Asimismo, el gobernador afirmó que Hidroituango cuenta con más de 4 mil mecanismos de monitoreo por lo que, según él, se convierte en uno de los proyectos más vigilados de Colombia hoy en día.

No se pierda: La ANLA le da 30 a días a Hidroituango para que entregue plan de contingencia.

Sin embargo, uno de los pobladores de Valdivia, quien pidió que no se revelara su nombre, le dijo a El Espectador que “la logística de evacuación no la conocemos, es incierta. Tuvimos una reunión de PMU pero no recibimos ningún tipo de información. Antes nos preocupa que nos están diciendo que el municipio debe asumir los gastos de la evacuación, y por ejemplo Valdivia no tiene cómo cubrirlos. Tampoco conocemos la logística ni la ruta de evacuación”.

Por ahora, la comunidad está a la espera de garantías para ellos y sus mascotas, sobre todo, en el marco de un retorno asegurado a sus viviendas. “Nosotros queremos que EPM nos garantice que nos devuelven nuestras viviendas en el mismo estado en que las dejamos, porque en 2018 se presentó una situación similar cuando se evacuaron las casas y algunas personas desvalijaron varias de ellas”, puntualizó la fuente.

Según la persona consultada, ni la alcaldía ni el Cuerpo de Bomberos de Valdivia tienen la capacidad para asumir completamente lo que conferiría la evacuación. Además, le confirmó a El Espectador que él y otros compañeros suyos, líderes comunitarios, han comenzado a recibir amenazas por mensajes de texto dada su vocería en el marco de Hidroituango.