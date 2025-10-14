Identifican a minero sepultado por derrumbe en una mina de Zaragoza, Antioquia

Imagen de referencia. En la zona cayó gran cantidad de piedras y tierra. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Las autoridades dieron a conocer la identidad del minero que durante el fin de semana murió tras quedar atrapado bajo un derrumbe en una mina de oro del municipio de Zaragoza, en Antioquia. Énder Daniel Correa Padilla no alcanzó a salir del lugar en el momento de la emergencia y fue encontrado horas más tarde bajo los escombros.

La emergencia se registró en el sector conocido como Vegas de Segovia. Compañeros de Correa indicaron que el hombre no alcanzó a salir del lugar cuando se registró el deslizamiento, por lo que inmediatamente se dieron a su búsqueda.

Personal en el lugar tenía la esperanza de que hubiera podido sobrevivir gracias a alguna burbuja de aire dentro del lugar, pero pocas horas después de iniciar el operativo junto a los organismos de socorro de la zona, el minero fue hallado sin vida y trasladado a Medicina Legal en el casco urbano.

Tras registrarse el alud, las autoridades locales indicaron que iniciaron las correspondientes investigaciones para determinar si se trató de un hecho que se pudo prevenir, responsabilidades y protocolos de seguridad del lugar.

Recientemente y en hechos similares, el minero Heuler Andrés Beleño falleció dentro de una mina en el municipio del Bagre, en la que se presentó un deslizamiento que terminó sepultando al hombre. En este caso, el hecho se registró en medio de la noche.

A comienzos de septiembre, pero en el municipio de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño, Jorge Mario Ibargüen López, también falleció tras registrarse un alud en la mina de oro en la que trabajaba.