Colombia
Medellín

Imputaron a atacantes de mujeres trans con aceite en estación de Policía en Medellín

Los sujetos, además de atacarlas mientras estaban dormidas, les prendieron fuego.

Redacción Colombia
08 de enero de 2026 - 02:02 p. m.
El ataque se registró dentro de la estación de Policía de Altavista.
Foto: Google maps
Las autoridades imputaron por feminicidio agravado en grado de tentativa a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner, los dos sujetos que son señalados de haber atacado con aceite caliente y prender fuego a dos mujeres trans dentro de la estación de Policía del barrio Altavista, en Medellín.

De acuerdo con la Policía Judicial, el caso se registró el pasado 2 de enero. Una de las mujeres se despertó cuando sintió que sus pies se quemaban. Al observar, se dio cuenta de que habían prendido fuego a la colchoneta sobre la que estaban acostadas.

Aunque, de acuerdo con la Fiscalía, las víctimas solicitaron ayuda y salir de la celda, los atacantes las habrían amenazado de muerte, por ser de la comunidad LGBTI, así como les habrían lanzado aceite caliente, que les provocó graves quemaduras en el cuerpo.

“De manera inmediata activamos los protocolos de seguridad, logrando la evacuación de las personas privadas de la libertad que allí se encontraban, el control de la situación y el restablecimiento del orden”, añadió el general William Castaño, comandante de la Policía del Valle del Aburrá.

Durante la imputación de cargos se resaltó que los acusados actuaron contra las mujeres trans por razones de género e identidad. No aceptaron cargos, mientras que el juez impuso nuevas medidas de aseguramiento carcelario, debido a que ya tenían una medida preventiva en su contra.

Ante lo ocurrido, desde Caribe Informativo pidieron a las autoridades “garantizar una investigación exhaustiva, justicia efectiva y medidas de protección que garanticen la vida e integridad de las personas LGBTIQ+ en todo el país”.

Por Redacción Colombia

