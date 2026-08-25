Incendio en Girardota dejó en evidencia presuntos casos de maltrato animal; ¿qué hallaron?

Las llamas habrían comenzado en una fábrica de pintura. Foto: Dagran

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En medio de la atención de la emergencia que se presentó en Girardota, por un incendio de grandes proporciones en una empresa de pintura, que puso en riesgo varios predios aledaños, las autoridades hicieron un extraño hallazgo en dos de las zonas afectadas.

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En imágenes difundidas en redes sociales por la alcaldía del municipio, se ve cuando se realiza la inspección a los lugares afectados por la conflagración, en medio de la cual hallan tirado en el suelo a un animal que, al parecer, llevaría varios días muerto, mientras que en la zona donde se habría originado el incendio se encontró dentro de una nevera el cuerpo de otro perro.

“Hemos dado traslado al grupo GELMA de la Fiscalía para que investigue el porqué en el inmueble donde empezó el incendio el día de hoy en la vereda San Diego, había un perrito muerto en un congelador y otro canino que habría muerto días antes de la conflagración”, dijo el alcalde de Girardota, Kevin Bernal, en su cuenta de X.

Adicionalmente, Julián Alzate, veterinario de la Alcaldía de Girardota, indicó que en medio de la atención de la emergencia se evacuaron cerca de 40 perros que permanecían en una fundación, así como resaltó que en medio del incendio no resultó lesionado ni murió ninguno de los animales.

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Aunque no se tiene claro qué provocó el grave incendio que generó una gran columna de humo que se veía en gran parte del Valle del Aburrá, las autoridades señalaron que se habría originado en una fábrica de pintura y causó graves daños en el parqueadero de otra de estibas, así como en una finca vecina.

En las labores de mitigación de las llamas, participaron equipos de Bomberos de Barbosa, Bello, Medellín, Copacabana y Sabaneta, además de efectivos del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina. Sumado a esto, se confirmó que no hubo personas heridas ni muertas.