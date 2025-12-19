Incendio en zona industrial de La Estrella consumió empresa de pinturas y afectó viviendas

Bomberos de La Estrella y municipios aledaños trabajaron durante varias horas para controlar el incendio en la unidad industrial Sierra Morena. Foto: Archivo Particular

Un incendio estructural de gran magnitud se registró en la unidad industrial Sierra Morena, en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, en la tarde de este viernes 19 de diciembre.

Según la información preliminar, el fuego se habría originado en una empresa de pinturas y se extendió a viviendas del sector residencial aledaño. La emergencia comenzó hacia las 3:30 p.m. y obligó a la evacuación preventiva de familias por la cercanía entre las bodegas y las casas.

El balance inicial de la emergencia fue de una fábrica quemada, seis viviendas afectadas, cuatro mascotas muertas y un bombero herido con una quemadura que no reviste gravedad.

La alcaldía de La Estrella ordenó el cierre total de la carrera 50 entre las calles 96 y 98, mientras se llevaban a cabo las labores de control, que ya estaría controlado en un 90%, y posteriormente para iniciar labores de limpieza y remoción de escombros.

Al sitio llegaron los Bomberos del municipio con apoyo de unidades de Envigado, Itagüí, Medellín, Caldas y Sabaneta. Desde Medellín llegaron tres máquinas y Bello aportó un carrotanque con siete unidades.

Al parecer, durante la emergencia se registraron varias explosiones asociadas al almacenamiento de productos químicos inflamables, lo que agravó el incendio. La empresa principalmente afectada fabrica y comercializa pinturas, vinilos, esmaltes, anticorrosivos, alcoholes, entre otros productos, lo que habría aumentado la intensidad de las llamas.

En videos difundidos en redes sociales se ve la magnitud del incendio, con una nube de humo negro que se elevó varios metros y fue visible desde distintos puntos del sur del Valle de Aburrá. Algunos residentes del sector intentaron contener el fuego inicialmente con baldes de agua antes de la llegada de los refuerzos.

#ULTIMAHORA | Un incendio de enormes proporciones se registró en la tarde de este viernes, 19 de diciembre, en la unidad industrial Sierra Morena, ubicada en la calle 97B sur con carrera 50, en el municipio de La Estrella. En medio de la conflagración, hubo varias explosiones.… pic.twitter.com/Z7zc02gctE — Teleantioquia (@Teleantioquia) December 19, 2025

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de inhalación de humo tóxico, debido a la intensidad de las llamas, razón por la que restringieron el acceso a la comunidad y les pidieron mantenerse alejados del área afectada. Además, continúan evaluando daños materiales y aún no han establecido las causas de origen del incendio.

Por su parte, precisamente en la mañana de este viernes el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) reiteró las alertas por el aumento de riesgos durante diciembre.

“Tenemos siete incendios estructurales reportados solo en diciembre. Iluminar el pesebre es muy lindo pero no podemos seguir sobrecargando los sistemas eléctricos de las casas. Tenemos que tener precaución y adicional a eso con las veladoras. Sobrecargas eléctricas y veladores, alto riesgo de incendios”, advirtió Carlos Mario Zuluaga, director del Dagran, antes de que se registrara el incendio en La Estrella.