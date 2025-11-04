Continúa búsqueda de la menor de 11 años que cayó al río Blanco, en Cundinamarca

Rescate de menor. Foto: Archivo particular

Los equipos de socorro retomaron las labores de búsqueda de una menor, de 11 años, quien desapareció este lunes 3 de noviembre, al caer en una creciente súbita del río Blanco, en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca). Lo anterior, mientras jugaba con otra niña, según informó el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, por medio de su cuenta de X,

Afortunadamente, por la reacción de la comunidad, una de ellas fue rescatada con vida.

Iniciamos hoy, nuevamente, las labores de búsqueda de la menor de 11 años que desapareció el lunes 3 de noviembre en el municipio de Gutiérrez, tras ser arrastrada por una creciente súbita del río Blanco mientras jugaba junto a otra niña.



“Las labores continúan bajo la coordinación de Bomberos Cundinamarca, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Ubaque, los equipos operativos del municipio de Gutiérrez y unidades de bomberos de Fómeque y Guayabetal, que realizan un monitoreo constante del cauce del río”, señaló el gobernador.

¿Qué más se sabe?

De igual manera, el gobernador indicó que la búsqueda conlleva ciertas dificultades, ya que la zona en la que cayó es un terreno complejo, en medio de un cañón, lo que complica la búsqueda. De igual manera, agradece a los organismos de socorro por los esfuerzos que están teniendo, según lo dio a conocer en una entrevista con Caracol Radio.

Inclusive, en el mismo espacio comentó que, en el proceso de búsqueda, los equipos de búsqueda están utilizando herramientas como “drones, embarcaciones livianas, sistemas de iluminación y diversos elementos para dar con la menor”. Así mismo, por la petición del alcalde del municipio, Leonardo Acuña, varias personas recorren las orillas del río.

