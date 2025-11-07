La historia del capturado por robar casa de una mujer hospitalizada en Antioquia

(Imagen de referencia) El sujeto aceptó los cargos por el robo a la vivienda de la mujer pensionada. Foto: Archivo Policía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades capturaron en el municipio de Fredonia, en Antioquia, a un sujeto acusado de haber robado en septiembre la vivienda de una mujer que estaba hospitalizada. El acusado se habría ganado la confianza de la víctima para acceder a las llaves y sacar de la vivienda pertenencias avaluadas en COP 300 millones.

Lea: Ofrecieron recompensa por responsable de brutal agresión a perro en el Bajo Cauca

Según indicaron las autoridades, el hombre se ganó la confianza de la mujer para obtener las llaves de la vivienda y sacarle un duplicado con el que finalmente ingresó el 14 de septiembre, justo cuando la propietaria, tras estar en grave estado de salud, falleció.

“Hurtó joyas y dinero de la misma residencia. Los hijos, al notar el faltante de estos elementos, imponen la respectiva denuncia y es así donde el grupo de la seccional de investigación criminal, después de las entrevistas, verificación de videos y recopilación de material técnico probatorio, logra establecer la responsabilidad de identificación de Jaime Humberto Betancur”, explicó el coronel Óscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

Sumado a esto, las autoridades señalaron que el sujeto se llevó varias joyas de la mujer, así como dólares que encontró en la vivienda. De la misma forma, señalaron que se encontró casi todos los objetos robados, excepto un anillo que el acusado habría alcanzado a vender.

Le puede interesar: Deslizamiento provocó cierres sobre la vía Medellín-Bogotá, en Copacabana

La captura del hombre se hizo por orden de un juez y fue dejado a disposición de la Fiscalía que lo acusó de los delitos de hurto agravado y calificado. En medio de la audiencia, el sujeto aceptó los cargos.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la protección del patrimonio económico de los antioqueños, fortaleciendo las acciones investigativas y operativas para prevenir y judicializar los delitos que afectan la tranquilidad de las comunidades”, añadió la Policía de Antioquia.