Ofrecieron recompensa por responsable de brutal agresión a perro en el Bajo Cauca

Una recompensa de COP 50 millones ofreció la Gobernación de Antioquia por información del responsable de una brutal agresión a un perro, que se conoció por un video difundido en redes sociales. El caso se registró en el municipio de Caucasia y el responsable sería oriundo de Sonsón.

En el video se ve al sujeto agarrar a un perro por las patas traseras y pegarle en reiteradas ocasiones con un objeto contundente, mientras el animal ladra y llora del dolor. Además, el sujeto lo tira al piso en varias ocasiones, pese a que en la grabación se escuchan los gritos de una mujer que rechaza la agresión.

Tras conocerse la brutal agresión, que terminó con la muerte del animal, se conoció que el responsable sería Fernando Alonso Oviedo Sánchez. “La persona que cometió los hechos sí era de Sonsón. Estamos trabajando con las autoridades locales de ese municipio y con la Fuerza Pública para encontrar a los responsables de este delito. Por eso le pido a todas las personas que compartan estos videos para que los culpables respondan ante la ley”, señaló en un primer momento Juan Diego Zuluaga Pulgarín, alcalde de ese municipio.

A la par, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó una imagen del presunto responsable de la agresión y anunció la recompensa de COP 50 millones por información de su paradero. “Qué puede pasarle por la cabeza a una persona para actuar con semejante crueldad contra un perrito”, añadió.

A las voces de rechazo se unió la senadora Andrea Padilla, quien pidió a la ciudadanía denunciar ante la Fiscalía al agresor, así como exigió sanciones ejemplares y la aplicación de la Ley Ángel.

Mientras las autoridades indicaron que articulan acciones para dar con el paradero del sujeto, organizaciones defensoras de animales pidieron a la gobernación reforzar las campañas en contra del maltrato animal en el departamento.