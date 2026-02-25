Masacre en Titiribí: encontraron los cuerpos de tres personas en zona rural

Imagen de referencia. Los cuerpos fueron hallados cerca de una camioneta en la que se movilizaban los hombres. Foto: Policía del Valle del Cauca

En la madrugada de este miércoles 25 de febrero fueron encontrados los cuerpos de tres hombres en la vereda Sabaleta, a 30 minutos del casco urbano del municipio de Tiribí, en el suroeste antioqueño. Entre las víctimas se encuentra el hermano de un cabecilla de una banda delincuencial.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, los tres sujetos habrían sido obligados a bajar del carro en el que se movilizaban, por el sector entre La Albania y Puerto Escondido, donde les dispararon en reiteradas ocasiones.

Habitantes de la zona avisaron a las autoridades, quienes en la mañana de este miércoles hicieron el hallazgo de los cuerpos junto a una camioneta blanca de placas MWN015.

Primeras versiones señalan que detrás del crimen estarían miembros del grupo delincuencial de La Miel, que, según explicó el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, están en disputa con el grupo San Pablo, que tiene nexos con La Terraza.

¿Quiénes fueron las víctimas?

La hipótesis ha tomado fuerza debido a que los tres hombres habrían sido citados en una finca en la vereda Corcovado. Entre ellos se destaca el hermano de uno de los cabecillas del grupo delincuencial San Pablo. Se trata de Nicolás Caro Ángel, de 24 años, hermano menor de Santiago Caro Ángel, alias Tony.

Entre los muertos también está Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años. Sobre el otro hombre se sabe que aún no ha podido ser identificado. .

Ante lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que “infortunadamente registramos este triple homicidio, al parecer en medio de disputas criminales entre La Miel y el Clan del Golfo, estas estructuras criminales con las que Petro sigue negociando, que se las dan de contrainsurgentes, pero que en el suroriente y el oriente son jíbaros y por eso asesinan”.

Adicionalmente, el mandatario pidió a las autoridades esclarecer este crimen, como el resto de acciones violentas que han afectado al suroeste del departamento. “La Fiscalía de Antioquia tiene que ayudarnos a esclarecer esas muertes que han tenido lugar por cuenta de esos enfrentamientos.

De acuerdo con Indepaz, esta es la masacre número 21 que se registra este año en el país.