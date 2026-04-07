La polémica por el hecho de violencia que involucra a gestores de convivencia en Medellín

Los gestores de convivencia golpearon a un venezolano en medio del procedimiento. La Secretaría de Seguridad aseguró que multaron al extranjero. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un video en el que se evidenciarían abusos cometidos por gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad de Medellín ha desatado toda una polémica en la ciudad, que generó un nuevo rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez, a lo que se suma la apertura de una indagación por parte de la Personería Distrital.

Lea: Accidente en vía Ibagué-Bogotá: volcamiento de bus deja tres muertos y varios heridos

En el video difundido en redes sociales se ve a un grupo de gestores de convivencia que está en el parque Bolívar de Medellín y que se enfrenta a un hombre al que primero uno de los funcionarios de la alcaldía le pega con un bolillo. Luego un uniformado de la Policía interviene, mientras que otros gestores lo golpean y lo bloquean en el suelo.

Del hecho, la administración distrital indicó que se habría presentado en medio de una intervención en el lugar, en el que los funcionarios abordaron a un grupo de venezolanos, señalados de alterar la convivencia en esa zona.

Indignante: en el Parque Bolívar de #Medellín, funcionarios de la Alcaldía agreden a un ciudadano con palos, como se ve en video. La @PoliciaColombia observa sin intervenir. Alcalde @FicoGutierrez, ¿esta es la Medellín que están construyendo? Medellín merece respeto. #Antioquia pic.twitter.com/6MS9DnMkmL — Omar Restrepo Senador (@Omar_Comunes) April 5, 2026

Al respecto, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que los extranjeros estarían “orinando y consumiendo droga en un parque de Medellín al frente de la Catedral (Basílica Metropolitana) y en presencia de niños y feligreses, además de insultar y agredir previamente a nuestros gestores por cumplir con su deber de solicitarles que no lo hicieran”.

Le puede interesar: Apps de citas y escopolamina: los riesgos que enfrenta Medellín

Por ello, aseguró que el sujeto que aparece en el video fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP), así como le pusieron comparendo por las conductas mencionadas, algo que sería reiterativo en el grupo de personas con el que se encontraba el migrante en el parque.

Rifirrafe entre Petro y Fico

El presidente Gustavo Petro rechazó lo ocurrido al señalar que se trató de una “arremetida de bandas fascistas a sueldo público”, por lo que pidió a la Policía no permitir este tipo de acciones, que categorizó como “parapolicial o paramilitar”.

“La policía está antes que nada para la defensa de los derechos y libertades de la gente en Colombia y para la convivencia pacífica”, añadió el mandatario.

Le ordenó a la policía nacional no permitir esta violación de derechos humanos en Medellín. La ciudadanía de la ciudad de Medellín no merece está arremetida de bandas fascistas a sueldo público.



La policía está antes que nada para la defensa de los derechos y libertades de la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 6, 2026

En respuesta, Fico Gutiérrez replicó las explicaciones que dio el secretario de Seguridad, Manuel Villa, resaltando el mensaje: “autoridad y orden”.

Indagación de la Personería

El hecho no quedó allí. La Personería Distrital, ante las críticas por lo ocurrido, anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Seguridad para determinar responsabilidades.

“Con la indagación previa se logrará determinar si existió la comisión de una presunta falta disciplinaria, así como la individualización de los servidores públicos que pudieran ser objeto de la ley disciplinaria”, explicó Yenny Teresita Serna, Personera Delegada.

¿Quiénes son los gestores de convivencia?

El grupo fue creado en la actual administración de Federico Gutiérrez, en conjunto con integrantes de la reserva militar y policial que tienen la labor de mediar los conflictos en el espacio público, así como, entre otras cosas, acompañar aglomeraciones en la ciudad.

En contexto: Pese a cuestionamientos, Medellín mantendrá modelo de gestores de seguridad

No es la primera vez que son cuestionados. En octubre del año pasado, videos de agresiones contra participantes de una marcha propalestina también generaron la reacción del presidente, quien ordenó la disolución de estos grupos, así como la Defensoría del Pueblo abrió investigaciones para determinar violaciones a derechos humanos.

En respuesta, la alcaldía señaló que mantendría los grupos, así como respaldó su acompañamiento a las autoridades de la ciudad.