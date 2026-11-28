Pantalio es una vereda de La Unión, en el Oriente antioqueño, que apenas si conocían sus habitantes. Las familias campesinas llevaban allí generaciones cultivando mora, fresa, gulupa, granadilla y tomate de árbol, y produciendo leche, pero la noche del 28 de noviembre de 2016, a las 9:58 p.m., un estruendo cambió su destino: el vuelo 2933 de la aerolínea boliviana LaMia, que llevaba al equipo brasileño Chapecoense a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, se quedó sin combustible y cayó en Cerro Gordo….

Pantalio es una vereda de La Unión, en el Oriente antioqueño, que apenas si conocían sus habitantes. Las familias campesinas llevaban allí generaciones cultivando mora, fresa, gulupa, granadilla y tomate de árbol, y produciendo leche, pero la noche del 28 de noviembre de 2016, a las 9:58 p.m., un estruendo cambió su destino: el vuelo 2933 de la aerolínea boliviana LaMia, que llevaba al equipo brasileño Chapecoense a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, se quedó sin combustible y cayó en Cerro Gordo. La tragedia dejó 71 personas muertas entre tripulación, periodistas, cuerpo técnico y futbolistas.

Diez años después, a ese cerro en Pantalio, rebautizado como cerro Chapecoense, llegan visitantes de Brasil y de muchos otros lugares del mundo no para consumir lo que siembran los campesinos, sino para visitar el camposanto, y la vereda que lo rodea ya no es la misma.

“Esta vereda siempre ha sido muy unida, muy tranquila, de campesinos muy trabajadores. Todavía somos muchas familias de toda la vida, aquí nacimos, crecimos y aquí estamos”, cuenta Doris Botero, que nació en Pantalio. Ella se enteró de lo que pasó a las 6 a.m. cuando los vecinos la llamaron: “hubo una solidaridad hermosa en medio de la tristeza. La gente fue con ollas, con aguapanela caliente, con panes, a mostrar el camino, porque antes de llegar había una tomatera que tapaba el sendero”.

Juan Carlos Vallejo Tabares, exalcalde de La Unión y hoy profesor, recuerda que en Brasil se resaltó la solidaridad de las familias y organizaciones del municipio. “Al día siguiente hubo una misa campal muy bonita en el parque”, dice. Pero asegura que la respuesta institucional se quedó corta porque “en principio, las autoridades de La Unión no fueron muy claras en estar al frente de esta tragedia y nosotros vimos que la ciudadanía y el municipio estaban siendo invisibilizados”. Por esto, explica, la comunidad pidió al Concejo municipal el cambio del nombre de cerro Gordo por cerro Chapecoense, y se creó la fundación de la Corporación Hermandad La Unión Chapecó, con 80 socios, “que empezó la recuperación de la memoria histórica, empezando por un museo”.

Objetos como partes del avión de la tragedia de Chapecó que pertenecen al museo de la Corporación Hermandad La Unión Chapecó. Foto: Juan Carlos Villegas

Doris cuenta que el accidente también hace parte de sus vidas. Por ejemplo, una pareja de vecinos que ayudó en el rescate le puso Tiago a su hijo en honor a Tiago da Rocha Vieira, el futbolista de 22 años que una semana antes del viaje supo que iba a ser padre por primera vez.

El cónsul honorario de Brasil en Antioquia, Sergio Escobar, que trabajó como médico en La Unión, según cuenta Doris, donó neveras y microondas a la escuela de la vereda y libros en portugués para la biblioteca. “Se ha creado una hermandad. Nos sentimos solidarios con las personas de allá, porque sentimos ese dolor y a la vez un orgullo de que ellos hubieran quedado en nuestra vereda, en nuestro terruño, que lo amamos tanto”, dice Doris.

Desde el día del accidente empezaron a llegar personas a dejar flores en la zona en que cayó el avión, pero la vereda no estaba preparada, según explica Gordo Lindo, el dueño del Ecoparque Chapecó, propietario de una casa al pie del cerro: “llegaban cientos de personas buscando un baño para la familia, buscando un tinto, un agua, y yo no tenía ni un baño cerca, solo el de mi casa. Me preguntaban dónde parquear el carro y tampoco había parqueadero. O llegaba otra familia y me decía: ‘Señor, ¿quién me cuenta qué pasó esa noche en esta montaña? Yo vengo del Brasil, acá murió un conocido mío y yo quiero saber qué pasó’”.

Desde ahí se esperaron a organizar. Gordo Lindo ahora tiene parqueadero, restaurante, una granja, caballos y, arriba en la montaña, una capilla donde se hace una misa el último domingo de cada mes por las víctimas del siniestro. Esta semana ha recibido visitantes de Ucrania, Polonia y Suráfrica. “Algunos dicen que el Gordo Lindo se está lucrando de la muerte. No. Esto es un proyecto de vida donde generamos mucho empleo, de donde viven muchas familias de este lugar; que donde hubo tanta muerte, empezó a haber tanta vida. Y todo se ha hecho con mucho respeto por las víctimas”, cuenta el administrador del ecoparque.

En la vereda también funcionan el mirador Chapecoense, desde donde se ve el pueblo, hay dos restaurantes y un museo con fotos de las víctimas, uniformes, banderas y restos del avión. Vallejo calcula que entre el 70 y el 80 % de los turistas que llegan a La Unión lo hacen para conocer el sitio del accidente: “fue muy duro para esa vereda, porque era de campesinos, de producción agrícola. Pero poco a poco la gente se fue dando cuenta de que también tenía una oportunidad de negocio. Hay tensiones internas, diferentes interpretaciones de lo que hizo el uno o el otro, pero son procesos normales en una situación tan atípica: que un avión de un equipo caiga en una vereda de Antioquia y que de la noche a la mañana les cambie tanto la vida”.

Doris explica que, aunque la vereda sigue siendo tranquila, se han tenido que enfrentar a robos y problemas con las basuras que dejan los visitantes. Además, la gobernación no ha mejorado las vías. “La placa huella que prometió la Gobernación llega solo hasta un poco antes de la escuela. Y nos falta que nos ayuden a aprender el idioma, porque todos sabemos español, algunos un poco de inglés, pero portugués casi nadie”, explica.

Vallejo considera que la mayor deuda es con la memoria porque “el municipio de La Unión ha hecho muy poco, por no decir casi nada, para la preservarla. Lo poquito que se ha hecho se ha hecho desde la sociedad civil”, y alerta que la Gobernación de Luis Pérez destinó COP 9.000 millones para un monumento que nunca se construyó, y tampoco se ha sacado adelante el monumento en el cerro que empresas de Brasil y Colombia ofrecieron a través del consulado. “La única obligación del municipio era comprar un terreno en el sitio donde cayó el avión. Es increíble que en diez años, con tres alcaldes, esa obra esté inconclusa”.

Desde la Alcaldía de La Unión se anunció la construcción del “Memorial La Unión-Chapecó”, cuyas obras inciaron en septiembre de 2026 con un acto conmemorativo en el que participaron los actuales futbolistas del Chapecoense ACF y el sobreviviente Hélio Neto.

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Mientras tanto, la Corporación Hermandad La Unión Chapecó ha sostenido la memoria con bingos en el parque y colectas en centros comerciales de Medellín. Durante diez meses pagaron el arriendo de una casa en el parque principal, donde funcionó un museo y donde entregaron a familias de Brasil y Bolivia prendas y objetos que recogieron y preservaron. “Nunca tuvimos apoyo de ninguna entidad del Estado”, asegura Vallejo, quien preside la corporación. Y aunque ese museo cerró, la corporación conserva las piezas más importantes, que donaron al club en la visita del equipo al cerro, y preparan otro objeto para la ciudad de Chapecó. “Algún día tendremos la oportunidad de abrir un museo de la memoria en La Unión. Tenemos lo más importante, que son las piezas”, asegura el exalcalde.

El otro proyecto es estrechar los lazos con Chapecó, la ciudad que el destino unió a esta población antioqueña y que, según Vallejo, se parece mucho a La Unión por su vocación agrícola. La comunidad impulsa además la devoción a la Virgen de los Futbolistas, cuya imagen llevará hasta Brasil una comitiva del pueblo, a la parroquia San Antonio de Chapecó.