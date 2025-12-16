Lo que ha dicho las empresas de excursiones y la dueña del bus accidentado en Segovia

Pasajeros del bus han señalado que durante el recorrido se presentaron fallas en el vehículo. Foto: Archivo Particular

Son varias las dudas que han surgido alrededor del accidente de un bus en Segovia, en el que viajaban estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, y que dejó como resultado 17 muertos y 20 heridos. A las hipótesis de un posible microsueño del conductor, se han sumado relatos de los sobrevivientes que advierten de fallas que habría presentado el vehículo previo a su partida de Coveñas hacia Bello.

El hecho se registró en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a Segovia con Remedios. El bus, que transportaba a los graduados de regreso a Bello de una excursión que ellos mismos organizaron a Coveñas, se salió del camino y cayó a un abismo a más de 40 metros.

Las alertas

Aunque en principio se habló que el accidente pudo haber sido causado por un microsueño del conductor del bus, que también falleció en el siniestro, dos testimonios han señalado que posibles fallas en el vehículo pudieron haber provocado la tragedia.

Por un lado, David Rúa, el joven que salió del abismo para buscar ayuda en el momento del accidente, mencionó a Blu Radio que desde que salieron de Coveñas el bus presentaba fallas en el aire acondicionado y en el motor, a tal punto que en todo el camino no funcionó el aire.

A la par, Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López, una de las víctimas mortales, aseguró a MiOriente que durante el recorrido la joven les advirtió que el bus había tenido que parar varias veces por fallas, así como tuvieron que bajar las ventanillas para poder respirar ante la falta de aire acondicionado.

“Ella nos comunicó que el bus venía varado y que avanzaban muy despacio, pero no sabemos qué fue lo que pasó. La verdad, nadie lo sabe. Eso quizá lo contarán las personas que quedaron vivas”, indicó Gutiérrez.

Aunque junto a este bus iban otros cuatro más, ninguno de los conductores se percató de lo ocurrido. La emergencia fue atendida en la mañana del domingo por cuerpos de Bomberos de Remedios, Segovia y la Concordia, que trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos. Seis de ellos fueron enviados a Medellín por la gravedad de las heridas, mientras otros tres fueron intervenidos en Yolombó por fracturas.

Las respuestas de las empresas de turismo y de transportadora propietaria del bus accidentado en Segovia

Ante los señalamientos de los sobrevivientes del accidente, la gerente de la empresa Precoltur, María Elena Molina, aseguró que desde que tuvieron conocimiento de lo ocurrido activaron el protocolo de atención y se desplazaron a la zona para apoyar las labores del equipo de rescate.

“A toda la policía ya se le entregó toda la información pertinente que ellos nos pidieron. Todo está en investigación. El chico (el conductor) llevaba con nosotros dos años, en dos contratos, y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una situación de esta magnitud”, dijo Molina.

Sumado a esto, resaltó que el conductor no tuvo ningún llamado de atención, ni problemas, así como reiteró que ninguno de los conductores de los vehículos que iban en la caravana se percató de lo que ocurrió. “Le preguntamos a los conductores, pero nadie los vio, pues, porque como se salió de la vía, entonces, cuando pasaron los otros vehículos, no lo vieron. Aquí se monitorean con el GPS, pero nunca habíamos tenido dificultades en esa vía, aunque sabemos que otras empresas sí lo han tenido, pero nosotros no”.

Por su parte, Seniors Prom, que fue la que organizó la excursión a Coveñas, ha dado información detallada de la atención que se hizo a la emergencia. “Desde el momento en que la empresa tuvo conocimiento efectivo de la situación, se desplazó al lugar de los hechos un equipo conformado por el Director de Operaciones, personal de salud y el coordinador de seguridad, con el fin de acompañar la atención de la emergencia y articular las acciones necesarias con las autoridades presentes”.

Sumado a esto, señalaron que habilitaron cuatro líneas telefónicas de apoyo emocional, atendidas por psicólogos, para dar contención y apoyo a las familias afectadas, así como esperarán los resultados de las investigaciones de las autoridades para referirse a lo que pasó.

“Nuestra prioridad absoluta continúa siendo el acompañamiento humano a las familias, el cuidado de las personas afectadas y el respeto por la memoria de quienes perdieron la vida en esta dolorosa tragedia”, añadieron en comunicado.