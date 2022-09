Lo que dijo la propietaria del vehículo que arrolló a ciclistas en Copacabana

"Avanza investigación para dar pronto con el paradero del conductor responsable de este lamentable hecho": Anibal Gaviria. Foto: @TodosporCali_

Se siguen conociendo detalles del caso de los seis ciclistas que resultaron heridos después de que un conductor los arrollara en el kilómetro 14+400 de la Autopista Norte, entre Copacabana y Girardota (Antioquia). Aunque el responsable logró escapar, testigos le entregaron a las autoridades la matrícula y la marca del automóvil: Hyundai IAV 135 de Sabaneta. Horas después, fue hallado en la vereda El Zarzal, de Copacabana.

Según explicó la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, la mujer que está registrada como propietaria del carro les dijo que lo había vendido hace dos años, pero que no realizó los traspasos correspondientes.

“En la licencia de tránsito figura una persona, pero esa persona no era la que actualmente lo tenía, entonces, dentro esas investigaciones se está tratando de determinar quién era el tenedor actual de ese vehículo”, aseguró Fabio Enrique Sierra, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia.

Además, la mujer manifestó que no conoce al dueño del vehículo, por lo que las autoridades continúan investigando este caso. “La persona no ha querido suministrar mayor información y dijo que él ya no lo tiene hace prácticamente dos años”, agregó el oficial.

“En una pronta reacción, nuestra fuerza pública encontró el vehículo que arrolló esta mañana a un grupo de ciclistas en el municipio de Copacabana. Avanza investigación para dar pronto con el paradero del conductor responsable de este lamentable hecho. La vida es sagrada”, escribió en su momento el gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria.

Según se pudo conocer, el carro tiene los documentos al día, aunque tiene deudas pendientes por el impuesto de semaforización. Tampoco ha pagado el impuesto vehicular a la Gobernación de Antioquia entre 2021 y 2022.