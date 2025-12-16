La historia de David Rúa, el joven que dio aviso de la tragedia de bus en Segovia

Entre las víctimas mortales están 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo. Foto: Archivo Particular

Tras la tragedia del bus que cayó a un abismo en Segovia, Antioquia, que dejó 17 muertos y 20 heridos, la mayoría de los cuales eran graduados de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, hay una historia que comenzó a resaltar en medio del dolor, la de David Rúa, el joven de 17 años que dio aviso de lo que ocurrió.

El primero en mencionar su historia fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien señaló que luego de que el bus cayó al abismo de más de 40 metros, el joven, que logró salir ileso, con esfuerzo llegó a la carretera y dio aviso de la tragedia, lo que permitió la atención de vecinos y cuerpos de socorro.

Por ello ha sido denominado como el “niño ángel”. Él ya está en su casa, recuperándose del dolor físico, pero sobre todo del que le deja la pérdida de 16 de sus compañeros, con los que se graduó hace 15 días del colegio y con quienes compartió una gran experiencia en Coveñas, donde realizaron su última excursión como estudiantes.

“Todo el mundo estaba muy feliz, todo el mundo estaba disfrutando el regreso hacia Medellín, de que todo en nuestro paseo fue bastante bien y después que uno de estos se acabó, cada uno se fue a su asiento a dormir y después de ahí, cuando yo ya estaba en mi asiento que pude conciliar el sueño fue cuando pasó el accidente”, señaló a Blu Radio el joven de 18 años sobre los momentos previos del accidente.

El joven aseguró que en el momento del accidente tenía los ojos cerrados, por lo que no vio lo que ocurrió, pero sí sintió el impacto. De igual forma, asegura que estar despierto le dio la posibilidad de reaccionar a tiempo y proteger su cuerpo ante la inminente caída.

“Me despierto frente a un sonido y un temblor muy aterrador, empiezo a sentir el temblor en el bus muy grande y empiezo a escuchar algo súper fuerte y en el momento en el que yo ya abro los ojos todo se empieza a levitar y en ese momento caigo en cuenta de que estamos cayendo a algún vacío, me acurruco, me junto con las piernas junto con el pecho y el torso y me meto como tipo debajo de la silla“, dijo el joven.

Al terminar en el abismo, Rúa señala que junto a otros dos de sus compañeros comenzaron a ayudar a los que estaban con vida. A esto añadió, que varios de ellos terminaron sobre los árboles y bajo el vehículo, por lo que tomó la decisión de escalar hacia la carretera para buscar ayuda.

“Hay algo que me impacta demasiado y es ver a la primera víctima fatal, quien no pude reconocer. En ese momento sentí que tenía que actuar inmediatamente, empezar a ayudar y a minimizar la mayor cantidad de posibles víctimas fatales. El verme a mí completamente bien, Dios me brindó la ayuda de que yo estoy bien. Saqué las fuerzas de no encuentro una explicación lógica de dónde”, indicó el joven sobreviviente.

Subió por una zona donde había un tubo, que le facilitó subir el primer tramo, luego se agarró de ramas que le permitieron llegar a una parte de la vía donde hay una alcantarilla. Rúa asegura que sintió mucha frustración, pues duró casi una hora intentando que algún vehículo se detuviera y lo escuchara.

Sobre lo que pasó después, esto fue lo que dijo la madre del adolescente a El Colombiano. “Rúa fue quien paró el camión y le dijo al conductor que le prestara el celular para mandarle un mensaje a su mamá a decirle que el bus se había accidentado. Al momento la mamá envió un mensaje al grupo diciendo lo que había pasado, porque ya estábamos preocupados porque el bus no daba señales. Solo teníamos que (el bus) estaba parado en Remedios, pero nadie nos daba respuesta”.

Las condiciones del bus que se accidentó en Segovia

Una importante pista de lo que pudo ocurrir dio el joven Ría, quien alertó que desde el momento que salieron de Coveñas el bus presentaba fallas en la batería, el aire acondicionado y hasta el motor. Pese a ello, se autorizó su salida hacia Medellín.

“En el transcurso de este sentí que no arreglaron tampoco el aire, o sea que algo andaba mal también, no sentía el aire, el aire estaba totalmente apagado, o sea, no servía”, manifestó.

Entre las hipótesis que investigan las autoridades sobre las causas del accidente está una posible falla mecánica, así como busca determinar si el conductor, que falleció, tuvo un microsueño. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados el mismo día de la tragedia a Medellín, por lo que se espera que en los próximos días se realicen sus honras fúnebres en Bello, Antioquia.