Lo que se sabe de la muerte de Juan David Castaño, hijo de Jeihhco y líder de la comuna 13

En la madrugada de este viernes 2 de enero se registró un trágico accidente de tránsito en el que murió Juan David Castaño Vargas, de 21 años, quien era un reconocido líder cultural de la comuna 13 de Medellín, e hijo mayor del fundador del Graffitour, el rapero Jeihhco.

Según indicó la Secretaría de Movilidad, sobre las 3:10 a.m., sobre la calle 43 con carrera 105, en el barrio Antonio Nariño, en el occidente de Medellín, una motocicleta en la que iban dos sujetos chocó contra un objeto fijo, lo que provocó la muerte en el lugar del copiloto, que era Juan David Castaño.

El conductor tuvo heridas en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital La María, en el barrio Castilla, donde continúa hospitalizado.

La noticia de la muerte fue dada, en la mañana de este viernes, por Jeihhco, quien escribió a través de sus redes sociales: "Hoy murió mi Juanda, mi Ñaña y con él he muerto yo. Hasta siempre amor de mi vida".

Además de las palabras de varios líderes culturales de Medellín, se pronunció el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que expresó “su más sentido pésame a la familia, amistades y comunidad cultural por el fallecimiento de Juan David Castaño Vargas, líder cultural de la Comuna 13 de Medellín, secretario de la Corporación Cultural Casa Kolacho y participante del proceso de Formación en Oficios para la Producción de Espectáculos Públicos en 2024”.

Adicionalmente, el Ministerio destacó el importante rol que Castaño cumplió en “los procesos artísticos, formativos y de memoria impulsados desde Casa Kolacho, así como del fortalecimiento del movimiento Hip Hop como espacio de expresión, dignificación y construcción de futuro para las juventudes”.

¿Quién era Juan David Castaño?

Juan David Correa estudiaba administración de negocios internacionales en la Universidad Católica Luis Amigó, y era un reconocido líder cultural en la Comuna 13 de Medellín, donde trabajaba como secretario de la Casa Kolacho, de la que su padre, el rapero Jeihhco, es el cofundador y coordinador.

Jeisson Alexander Castaño, conocido como Jeihhco, es integrante del colectivo de hip hop C15, así como se hizo conocido por ser el fundador del Graffitour, que inició como una ruta de memoria a través del Hip Hop y que se ha consolidado como un motor artístico y cultural de la Comuna 13.

Tras confirmar la muerte del joven de 21 años, Jeihhco señaló que “por temas de saturación en Medicina Legal aún no sabemos exactamente cuándo entregan el cuerpo de Juanda. Posiblemente sea mañana (sábado 3 de enero) o el domingo”.

Debido a esto, su familia y amigos se han reunido en la Casa Kolacho donde le han rendido homenajes.