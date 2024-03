La presunta corrupción que Fico Gutiérrez denuncia de la alcaldía de Quintero

El encuentro sería para iniciar el proceso de empalme de la alcaldía de Medellín. Foto: Archivo/EFE, Carlos Ortega

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó, este lunes 4 de marzo, los resultados de la auditoría forense que prometió durante el empalme con la administración de Daniel Quintero y de la cual ha ido revelando detalles en las últimas semanas.

Lea: Estas son las medidas que se tomaron en Medellín por la mala calidad del aire

Se trata de 501 hallazgos presuntos casos de corrupción, entre los que se destacan denuncias dentro de los presupuestos participativos, asimismo, se encuentran irregularidades en el programa “Computadores futuro”, que se entregaron a estudiantes de colegios, el programa“Buen Comienzo”, por el que es investigada penalmente la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, así como en las adecuaciones de la Clínica de la 80.

El mandatario señaló que las irregularidades ya fueron denunciadas ante la Fiscalía a la que pidieron declarar a Medellín como víctima, dado que de por medio se habría comprometido recursos públicos, lo que también les permitirá ser notificados e indemnizados. Por último, señaló que dentro de los hallazgos no se incluyen denuncias de EPM, Emvarios, RutaN, Metrosalud, entre otras entidades.

Computadores Futuro

El primer proyecto cuestionado fue el proyecto que el mandatario llamó “computadores sin futuro”, debido a que señala encontraron sobrecostos cercanos a $38.000 millones, celebración indebida de contrato, presunto peculado a favor a terceros, entre otras cosas.

El alcalde indicó que una de las principales empresas oferentes se retiró del proceso porque no podía cumplir por el precio ofrecido por el Distrito, por lo que se termina adjudicando el contrato al segundo oferente, con el que una vez celebrado el contrato se hicieron modificaciones a las condiciones lo que se configuraría como una celebración indebida de contratos y favorecimiento a un tercero.

Además, indican que computadores que deberían costar $1 millón, se terminó pagando $1,4 millones, lo que representa un aumento del 36 % en los casos. “Es una lástima que un programa con el que se buscaba beneficiar a los niños de Medellín es uno de los mayores casos de corrupción”.

Finalmente, Gutiérrez indicó que los computadores los han encontrado en venta y hasta prenderías en Medellín.

Presupuestos participativos

Entre las irregularidades en la asignación de estos recursos, la principal denuncia tiene que ver con la suplantación de personas en las votaciones. Según el alcalde de Medellín, se tomaron datos de personas en las votaciones virtuales para aumentar los votos a proyectos específicos. “Lo más grave es que se encontró un presunto carrusel de la contratación para favorecer a 18 corporaciones, lo que está soportado en correos electrónicos y testigos a través de códigos internos que identificaban las corporaciones que se deberían contratar”, dijo el alcalde.

Los nombres de los contratistas no se revelaron, pero Fico Gutiérrez aseguró que los involucrados recibieron sumas superiores a los $25.000 millones tan solo en 2023, distribuidos principalmente de la Secretaría de Participación, el Inder y la Secretaría de Cultura.

Uno de los ejemplos que se destaca, es que en implementos deportivos el Inder invirtió $17.000 millones, pero los objetos no se encuentran en ninguna parte, ni tampoco los soportes. A esto se suman presuntos desvíos de recursos de los presupuestos participativos a campañas políticas en la ciudad.

Clínica de la 80

En este caso, el alcalde de Medellín indicó que se hizo un contrato de comodato por $24.000 millones con Saludcoop en marzo de 2020, pese a que la entidad estaba inhabilitada para contratar con el Estado. Posteriormente, el privado solicitó la devolución del centro de salud y lo que hizo la alcaldía fue vender las adecuaciones de la clínica a un privado por $12.000 millones, por un valor inferior a lo invertido, al parecer, sin estudios técnicos y a 36 cuotas para su pago.

De este proceso, Fico Gutiérrez resalta que el comité de conciliación no avala esta transacción, pese a ello, el 12 de mayo, las secretarias General, de Salud y Suministros fueron a una notaria donde suscribieron el contrato. “Cómo es posible que un día después de no haberse aprobado esta decisión en el comité, la secretaria General a certificar lo contrario”, indicó el alcalde, lo que denuncia como presunta falsedad de venta.

En respuesta, el exalcalde Daniel Quintero señaló que la Procuraduría le cerró una investigación en su contra, así como le indicó a Gutiérrez que “va perdiendo el año, no ha entendido que la seguridad, las basuras y los problemas de la ciudad no se resuelven con shows mediáticos y montajes mal hechos contra la administración anterior, sino trabajando, y trabajando muy duro. Cosa que no ha hecho”.

El Alcalde Gutiérrez que va perdiendo el año, no ha entendido que la seguridad, las basuras y los problemas de la ciudad no se resuelven con shows mediáticos y montajes mal hechos contra la administración anterior, sino trabajando, y trabajando muy duro. Cosa que no ha hecho.



A… pic.twitter.com/b988rbkRXM — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 4, 2024

Desde que comenzó el empalme, Gutiérrez ha estado denunciando presuntas irregularidades dentro de la administración, como por ejemplo los recursos para el mantenimiento de colegios, los salarios del personal de salud, a lo que se suma un supuesto déficit presupuestal por $2,2 billones. Una de las denuncias más graves está relacionada con el Hospital General de Medellín, sobre el que “Fico” ha dicho que se encuentra en cuidados intensivos.