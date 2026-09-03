Maratón de Medellín 2026: estos son los cierres viales del fin de semana

Las competencias del domingo comenzarán desde las 5:00 a.m. y las restricciones se levantarán progresivamente después del paso de los corredores. Foto: Diego Alejandro Suárez Guerrero

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Este sábado 5 de septiembre se realizará la carrera de 5K, mientras que el domingo 6 se disputaran las pruebas de 10K, 21K y 42 K. El evento reunirá cerca de 30.000 corredores de 51 países, por lo que las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con anticipación y consultar las rutas habilitadas.

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La primera jornada tendrá afectaciones más puntuales. Los cierres comenzarán alrededor de las 6:00 a.m. y se extenderán hasta las 8:00 a.m., las restricciones estarán en:

Carrera 51-Bolívar , calzada occidental, entre la avenida 33 y la calle 32.

Carrera 48-Industriales , entre la calle 32 y la calle 24-

Avenida 33, entre las carreras 51 y 55.

La carrera 5K comenzará a las 7:00 a.m. desde el Edificio EPM, en inmediaciones del Parque de los Pies Descalzos.

El domingo habrá más cierres y comenzarán de madrugada

La jornada más compleja para la movilidad será el domingo. Las pruebas de 42K y 21K saldrán desde el Parque de las Luces a las 5:00 a.m. y 5:30 a.m., respectivamente, mientras que los corredores de 10K partirán a las 8:30 a.m. desde Parques del Río.

Entre las principales vías afectadas estarán San Juan, la avenida 80, carrera 70, calle 30, avenida Regional, avenida Industriales y avenida Las Vegas. También habrá restricciones en sectores de Pies Descalzos, Parques del Río, la carrera 51-Bolívar y las carreras 54 y 55.

En el sur del Valle de Aburrá, los cierres se concentrarán principalmente sobre Las Vegas y sus conexiones con Envigado y Sabaneta. Las restricciones se levantarán progresivamente una vez pase el último grupo de corredores.

¿Por dónde se podrá circular?

Para quienes necesitan atravesar la ciudad, algunos corredores permanecerán habilitados. Entre ellos están la calle 50 (avenida Colombia), la avenida 33 entre la carrera 57 y la calle 80C, la avenida El Poblado (carrera 43A), la Avenida Regional en su calzada occidental, la Autopista Sur y la carrera 52-Avenida Guayabal.

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También estará habilitado el intercambio vial de La Ayurá, con circulación entre Envigado e Itagüí en ambos sentidos. En la glorieta de la calle 30 con avenida 80 habrá u paso controlado entre las 5:00 y las 6:30 a.m., con regulación de agentes de tránsito y personal logístico.

Metro, una de las alternativas

La organización recomienda utilizar el Metro de Medellín para llegar a las zonas de salida y desplazarse durante la competencia. Para los corredores de 42K y 21K, cuyos recorridos comienzan antes de las 6:00 a.m., será especialmente importante planear el traslado con anticipación.

La recomendación también aplica para acompañantes y espectadores, movilizarse en transporte público puede facilitar los desplazamientos durante las horas de mayor restricción.