Alerta por falsos tramitadores que ofrecen sacar vehículos de los patios en Medellín

Foto de referencia: Secretaría de Movilidad Medellín. Foto: @sttmed

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Frente a la urgencia de recuperar un vehículo inmovilizado, cualquier oferta que prometa ahorrar tiempo puede resultar tentadora. Entre ellas, las personas que ofrecen agilizar la salida de carros y motocicletas de los patios mediante supuestas gestiones especiales, que aseguran contar con contactos dentro de las entidades encargadas.

Este es el caso de Medellín, que desde la alcaldía emitió una advertencia a la ciudadanía luego de conocer reportes y denuncias sobre supuestos intermediarios en trámites de tránsito que contactan y prometen acelerar procedimientos institucionales. Aquí le contamos.

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La Secretaría de Movilidad de la ciudad hizo un llamado a los conductores para que eviten intermediarios al momento de realizar diligencias, y aseguró que ningún particular está autorizado para modificar requisitos, alterar los tiempos de respuesta o intervenir en los procedimientos necesarios para la devolución de los vehículos. Por esa razón, se recomendó a los usuarios abstenerse de entregar dinero, documentos personales o información sensible a terceros.

Lo que sí debe hacer para que le devuelvan su vehículo

Tal y como lo explicaron, los trámites deben realizarse a través de la plataforma Movilidad en Línea y no existen cobros adicionales destinados a acelerar las diligencias, pues los pagos exigidos para recuperar un vehículo corresponden a los costos asociados a grúas y parqueaderos. El sitio web oficial para los trámites relacionados es: www.medellin.gov.co/portal-movilidad/#/public

Para iniciar la solicitud, el propietario del carro o de la moto debe contar con la documentación exigida y vigente: el documento de identidad, la licencia de tránsito y la licencia de conducción. Dichos papeles deben cargarse en la plataforma y, a su vez, presentarse en el formato original durante la diligencia de entrega.

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La alcaldía también informó que ya han sido capturadas tres personas este año por delitos relacionados con fraudes en trámites de tránsito en Medellín, por lo que invitó a los conductores a reportar cualquier ofrecimiento sospechoso relacionado, permitiendo identificar nuevas modalidades de engaño y previniendo que más personas resulten afectadas por este tipo de prácticas.

“Trabajamos de manera articulada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Ante cualquier intento de fraude, falsificación, suplantación u otra conducta ilícita, reaccionamos oportunamente. Quien sea sorprendido será puesto a disposición de las autoridades para su judicialización”, aseguró el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.