Medellín levanta el pico y placa por Semana Santa

La medida volverá a la normalidad a comienzos del mes de abril. Foto: Alcaldía de Medellín

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Como ocurre cada año durante la Semana Santa, temporada en la que aumenta la salida de viajeros por carretera, varias ciudades del país adoptaron medidas que tienen que ver con su movilidad.

Y aunque hasta hace poco el pico y placa en Medellín se mantenía con normalidad (de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.), al igual que Bucaramanga y Floridablanca la ciudad ajustó la aplicación de la medida para facilitar el desplazamiento de ciudadanos y visitantes.

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A través de sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que en Semana Santa no regirá el pico y placa en la ciudad. La medida estará suspendida desde el próximo lunes 20 de marzo y se retomará el 9 de abril.

Además, aseguró que la ciudad va a tener “acompañamiento permanente de Policía y agentes de tránsito en las vías de ingreso y salida, y también en los eventos religiosos con mayor afluencia”.