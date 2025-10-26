Metro de Medellín restablece paso por Línea A tras tapar socavón en la vía férrea

La emergencia se originó por un socavón entre las estaciones Poblado y Aguacatala del Metro. Foto: Metro de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la tarde de este domingo 26 de octubre se restableció el paso normal sobre toda la Línea A del Metro de Medellín, luego de que se confirmó la finalización de las obras en el sector donde se registró una socavación, por la que se suspendió el servicio entre las estaciones Aguacatala y Poblado, desde el pasado lunes.

Lea: Senadora Sandra Jaimes tuvo accidente en vía de Málaga, Santander

“Damos por superada la contingencia en el Metro. A partir de este momento ponemos en servicio la operación del metro entre las estaciones Poblado y Aguacatala. Es un sentimiento agridulce debido a la muerte de uno de los trabajadores que contribuyeron a superar esta crisis. Gracias a todos los trabajadores y a la ciudadanía por la paciencia y la cultura ciudadana”, dijo el alcalde Gutiérrez.

Sumado a esto, el mandatario publicó un video en el que aparece dentro de un tren del Metro, junto al gerente del Metro, Tomás Elejalde, y otros funcionarios, cruzando la zona en la que se presentó la falla. En las imágenes se alcanza a ver la zona donde se realizaron los trabajos, que fue nivelada con el resto de la red férrea.

🚊😍Damos por superada la contingencia en el Metro. A partir de este momento ponemos en servicio la operación del metro entre las estaciones Poblado y Aguacatala. Es un sentimiento agridulce debido a la muerte de uno de los trabajadores que contribuyeron a superar esta crisis 🙏🏻.… pic.twitter.com/TcQVi3C0RB — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 26, 2025

La emergencia se registró desde el pasado lunes 20 de octubre, que se reportó una irregularidad cerca de la 4 sur, entre las estaciones Poblado y Aguacatala, por lo que el Metro suspendió el servicio en ese tramo. Al corroborar, se encontró que había un socavón sobre la vía férrea que con el paso de las horas creció.

Le puede interesar: Conductor ebrio arrolló a funcionarios del Metro de Medellín; uno murió

Sobre lo ocurrido, el gerente del Metro explicó que un pozo dentro del río Medellín presentó fallas, por lo que se filtró el agua bajo el muro de la vía férrea, lo que hizo que se generara la emergencia. Por ello, en la noche de ese lunes se quitó el pedazo de riel y se iniciaron los trabajos de relleno, que se culminaron este fin de semana.

“Desde esta recuperación de terreno, teníamos que hacer unos protocolos que se cumplieron durante la noche de ayer (sábado 25 de octubre) y la mañana de hoy, para que verificáramos si la energía y la señalización estaban funcionando bien, y todo dio dentro de los parámetros; entonces, vamos a poder volver a gozar de nuevo de los beneficios del bienestar que nos trae nuestro metro”, dijo Tomás Elejalde.

Con las pruebas hechas, se pudo habilitar el paso de los trenes y con ello, restablecer el servicio completo entre las estaciones Niquía y La Estrella, por lo que inmediatamente se desmontó el plan de apoyo con buses y rutas integradas.