Médicos y amigos del urólogo asesinado en Medellín responden a libro del homicida

El médico Juan Guillermo Aristizábal dictaba clase en la Universidad CES. Foto: Archivo Particular

Médicos y amigos del urólogo Juan Guillermo Aristizábal respondieron a los comentarios hechos por los familiares del asesino del médico, John Ferney Cano, tras la aparición del texto de 362 páginas, en el que el homicida habla de su relación como paciente con su víctima, a quien le disparó el pasado 28 de abril, en su consultorio en Medellín.

Los familiares de Cano hablaron con varios medios de comunicación de su relación con Ferney Cano y de lo que generó la aparición del escrito de Cano. “Nosotros no sabíamos ni la mitad de lo que él estaba padeciendo, el dolor que él sentía, porque ya tiene uno que estar muy desesperado para hacer algo como lo que hizo y para no solo eso, él dejó la evidencia. Es que yo digo que eso tiene que servir de algo, que los médicos trabajen por vocación, no por dinero”, dijo la hermana de Ferney Cano, Marcela Cano.

En el texto que dejó Cano cuenta las razones por las que asesinó al urólogo y confienza: “este caso está resuelto, se trata de una venganza por una lesión física que, a su vez, causó un malestar mental”.

Al respecto, Marcela Cano también señaló en una entrevista con Blu Radio que en una de las últimas citas a las que asistió Ferney Cano “el doctor lo que hizo fue reírse, dijo que no le importaba. Yo pienso que ese fue el detonante porque ya mi hermano no tenía plata”.

Ante los señalamientos de la hermana de Cano, otros médicos y familiares del urólogo han respondido indicando que el asesinato de Aristizábal se habría podido evitar, ya que el urólogo había puesto una denuncia ante la Fiscalía. Además, Carlos Valdiviezo, presidente del Colegio Médico de Antioquia, señaló que “los pacientes no quieren asumir la frustración del fracaso del médico, como si fuéramos dioses o seres infalibles. Cada médico es un ser humano capaz de equivocarse y aun de fracasar”.

Esta idea la comparte Juan Camilo Arango, médico y amigo de Aristizábal: “a los médicos nos han puesto en un escalón de dioses y no somos dioses, somos seres humanos y medicina no es ciencia, medicina es un arte de interpretar signos y síntomas que son diferentes en cada ser humano”.

Según la Fiscalía, el crimen podría prescribir porque Juan Ferney Cano también murió el día del crimen. Las autoridades encontraron muerto al hombre en el baño del consultorio, en el que asesinó a Aristizábal.