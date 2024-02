Millonarios-Nacional: las cifras que dejó el incendio en el Atanasio Girardot

Tras el incendio, 16 personas tuvieron que ser atendidas. Foto: Alcaldía de Medellín

El partido entre Millonarios y Nacional, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, no solo terminó con la expulsión de los arqueros Álvaro Montero y Santiago Rojas en el minuto 85, sino además con disturbios en la tribuna sur, en la que los hinchas incendiaron parte de la sillería.

“Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos”, indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en medio del encuentro se identificó la quema de papel en seis puntos diferentes del estadio, pero la más grande fue la que se dio en la tribuna sur, luego de que Nacional perdió el encuentro contra Millonarios 1-0, con gol de Leonardo Castro.

En videos grabados por asistentes al estadio se evidencia como una gran llamarada se abre paso entre los hinchas. Otras imágenes más cercanas evidencias que las sillas se empiezan a prender, mientras algunos de los testigos intentan apagar las llamas.

¡DE NO CREER!😳🤦‍♂️

Algunos hinchas del Atlético Nacional prendieron fuego dentro de la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot tras la derrota contra Millonarios. Estas imágenes salieron después de partido.



Autoridades tratan de identificar a los responsables. pic.twitter.com/YkoP6uSiIZ — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) February 12, 2024

Las autoridades indicaron que en total se afectaron 55 sillas de la gradería sur, así como una caneca de basura y tres acrílicos de gabinete, que es donde se guardan las mangueras de emergencia de este sector del estadio.

De la misma forma, 16 personas tuvieron que ser atendidas por personal de la Cruz Roja, debido a que presentaron afectaciones por inhalación de humo y lesiones, pero ninguna tuvo que ser trasladada a centro asistencial. Sumado a esto, pese a que el equipo de Bomberos llegó a atender la emergencia, fueron hostigados e intimidados cuando intentaban controlar las llamas, por lo que al final fueron los mismos hinchas los que apagaron el incendio.

Ante lo ocurrido, desde la Alcaldía citó a una mesa con todas las autoridades para evaluar la situación y tomar decisiones, dado que los hinchas de Nacional vienen de dos fechas de sanción en las que el equipo tuvo que jugar a puerta cerrada.